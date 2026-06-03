В центре Красноярска на два дня ограничат движение из-за Крестного хода

В Красноярске временно изменится схема движения транспорта в Центральном районе. Ограничения связаны с подготовкой и проведением традиционного Крестного хода, который пройдет от часовни Параскевы Пятницы до Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы на Стрелке. 7 июня с 10:00 до 14:00 движение будет перекрыто на улице Степана Разина, а также на ряде примыкающих улиц в районе Покровской горы. По мере прохождения колонны ограничения введут на улицах Шахтеров, Андрея Дубенского, Игарской, Качинской, Конституции СССР и на нескольких участках в районе Центральной набережной и Вантового моста. [caption id= «attachment_368195» align= «alignnone» width= «813»] Скриншот с сайта admkrsk.ru[/caption] Кроме того, на маршруте следования участников будет запрещена остановка и стоянка транспорта. Ограничения начнут действовать с 18:00 6 июня и продлятся до 16:00 7 июня. В мэрии уточнили, что автомобилистов просят заранее учитывать изменения при планировании маршрутов и выбирать альтернативные пути объезда.