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В Хабаровске 20 ветеранов СВО выступят на спортивном фестивале «ИнваАмур»

В соревнованиях участвуют более 70 человек с нарушениями опорно-двигательного аппарата из девяти регионов ДФО.

В Хабаровске стартовал фестиваль «ИнваАмур», который собрал спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата почти со всего Дальнего Востока. В соревнованиях участвуют более 70 человек из девяти регионов ДФО, сообщили в минспорта Хабаровского края.

За медали будут бороться команды ЕАО, Забайкальского, Приморского, Камчатского и Хабаровского краёв, Сахалинской, Амурской и Магаданской областей, а также Республики Саха. Фестиваль проводит Хабаровская краевая организация Всероссийского общества инвалидов при поддержке краевых министерств спорта и социальной защиты.

Среди участников есть как опытные спортсмены, которые приезжают на «ИнваАмур» не первый год, так и новички. В этом году к фестивалю присоединились около 20 ветеранов СВО — почти в каждой команде есть по два-три защитника Отечества.

«У нас есть и постоянные участники, и вижу много молодых спортсменов, которые приехали впервые. Около 20 ветеранов СВО присутствуют на фестивале», — отметил председатель Хабаровской краевой организации ВОИ Роман Бех.

Сильнейших определят в семи дисциплинах — пауэрлифтинге, стрельбе, дартсе, напольном кёрлинге, плавании, беге и гонках на колясках. Итоги фестиваля подведут 5 июня.

Для многих участников это не просто борьба за медали, а возможность выйти на новый спортивный уровень и почувствовать поддержку большой команды. На прошлой неделе в Хабаровске уже завершился краевой фестиваль среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата — впервые за более чем 30 лет его победителем стала команда Амурского района.