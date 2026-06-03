«Ведомости»: число дипфейк-видео на социально значимые темы выросло в пять раз

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Количество дипфейк-видео на социально значимые темы в январе-мае 2026 года достигло 616 штук, что почти соответствует показателю за весь 2025 год (627 единиц). В годовом выражении число таких роликов выросло более чем в пять раз, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные управления по противодействию распространению недостоверной информации АНО «Диалог регионы».