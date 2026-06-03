«Ведомости»: число дипфейк-видео на социально значимые темы выросло в пять раз

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Количество дипфейк-видео на социально значимые темы в январе-мае 2026 года достигло 616 штук, что почти соответствует показателю за весь 2025 год (627 единиц). В годовом выражении число таких роликов выросло более чем в пять раз, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные управления по противодействию распространению недостоверной информации АНО «Диалог регионы».
По данным организации, за январь — май 2025 года было выявлено 117 таких видео. Развлекательные дипфейк-видео в статистике не учитывались. Заместитель генерального директора АНО «Диалог регионы» Тихон Макаров сообщил изданию, что 78% подобных роликов впервые появляются в TikTok, после чего предпринимаются попытки их распространения в российских социальных сетях.
По его словам, одним из трендов 2026 года стали «серийные» дипфейки. В частности, в апреле в нескольких регионах фиксировались ролики с заявлениями губернаторов о введении комиссии при снятии наличных на сумму более 5 тыс. рублей.
Эксперты, опрошенные «Ведомостями», связывают рост числа дипфейков со стремительным развитием нейросетевых моделей и снижением стоимости создания таких роликов. Руководитель исследовательской группы Positive Technologies Федор Чунижеков отметил, что угрозы с использованием дипфейков перешли в режим реального времени и стали чаще затрагивать корпоративный сектор, в том числе бухгалтеров и топ-менеджеров среднего и крупного бизнеса.
Ведущий эксперт в области искусственного интеллекта «Университета 2035» Ярослав Селиверстов заявил газете, что в открытом доступе находится более 150 тыс. сервисов и приложений для подмены лиц. По его словам, качественные дипфейки можно создавать на обычном ноутбуке за 10−15 минут или через Telegram-боты.
Председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров полагает, что следующий скачок распространения таких технологий будет связан с интеграцией дипфейков в прямые эфиры и мессенджеры.