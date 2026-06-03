«Меняются ценности»: демографы заявили, что казахстанки все чаще откладывают рождение детей

Эксперты считают, что причина кроется в изменении подхода к созданию семьи. Всё больше молодых людей откладывают рождение первенца на более поздний возраст. По словам демографов, подобные процессы происходят во многих странах мира. «У нас сейчас активно идет второй демографический переход. Плюс это то, что сейчас у нас меняются ценности, меняются нормы, это не только в Казахстане — это происходит практически во всём мире, у нас даже это происходит с неким опозданием», — объяснил демограф Нуржау Калижанов.