«Меняются ценности»: демографы заявили, что казахстанки все чаще откладывают рождение детей

По данным специалистов, если раньше мамами впервые становились в 25 лет, то сегодня средний возраст рождения первенца приблизился к 30-ти. Демографы говорят, что казахстанки всё позже решаются на рождение детей. Бюро национальной статистики фиксирует изменения в рождаемости на фоне роста возраста материнства.
По данным ведомства, если в 2024 году в стране родилось почти 366 тыс. детей, то в 2025 году — уже 335 тыс. «Если раньше основная доля рождений приходилась преимущественно на женщин в возрасте 25−29 лет, то сегодня практически на одном уровне находятся уже две возрастные группы. 25−29 лет — на них приходится 27% всех рождений, и 30−34 года — 26,1%. Среднее число детей, рождаемых одной женщиной за репродуктивный период, сегодня составляет 2,6 ребенка», — озвучила данные руководитель управления демографических расчетов Бюро национальной статистики РК Айнур Досмухаметова.
Эксперты считают, что причина кроется в изменении подхода к созданию семьи. Всё больше молодых людей откладывают рождение первенца на более поздний возраст. По словам демографов, подобные процессы происходят во многих странах мира. «У нас сейчас активно идет второй демографический переход. Плюс это то, что сейчас у нас меняются ценности, меняются нормы, это не только в Казахстане — это происходит практически во всём мире, у нас даже это происходит с неким опозданием», — объяснил демограф Нуржау Калижанов.
Репродуктологи отмечают: откладывать рождение ребенка на поздний возраст — сегодня распространенная практика. Однако вместе с этим возрастают и риски. Поэтому важно планировать беременность и следить за состоянием здоровья. «Идеального возраста для беременности не существует. Во всем мире мы ориентируемся на состояние здоровья будущей мамы, но не нужно забывать о том, что после 35 лет отмечается снижение репродуктивного потенциала, возрастает количество хронических заболеваний», — высказалась врач-репродуктолог Индира Жылкыбаева.
При этом демографы подчеркивают: позднее материнство становится общемировой тенденцией. Изменение возраста материнства отражает социальные и экономические процессы в обществе. И сегодня демографический портрет казахстанской семьи постепенно меняется.