Биолог Хряпин назвал два эффективных средства против комаров

«Можно использовать чеснок, он отпугивает комаров. Нужно раздавить чеснок и намазаться им. Эффект будет держаться полтора-два часа, пока он совсем не засохнет. Есть в этом способе, конечно, и минусы. Во-первых, вы будете пахнуть чесноком. А, во-вторых, у чеснока достаточно едкий сок, который при попадании на нежные участки кожи может вызвать раздражение. Кожа может покраснеть и начать шелушиться. Нужно быть осторожными», — пояснил эксперт.