Биолог Хряпин назвал два эффективных средства против комаров

Биолог, энтомолог Роман Хряпин в эксклюзивной беседе с aif.ru назвал два эффективных средства против комаров.
Специалист отметил, что большинство эфирных масел и растений, которые часто советуют сажать в борьбе с комарами на дачных участках, малоэффективны.
«Можно использовать чеснок, он отпугивает комаров. Нужно раздавить чеснок и намазаться им. Эффект будет держаться полтора-два часа, пока он совсем не засохнет. Есть в этом способе, конечно, и минусы. Во-первых, вы будете пахнуть чесноком. А, во-вторых, у чеснока достаточно едкий сок, который при попадании на нежные участки кожи может вызвать раздражение. Кожа может покраснеть и начать шелушиться. Нужно быть осторожными», — пояснил эксперт.
Второй эффективный способ — использовать специальные средства от комаров, которые продаются в магазинах.
«Крема, лосьоны, аэрозоли. Так гораздо удобнее, их можно и на одежду, и на кожу распылять. Там много действующих веществ», — пояснил эксперт.
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