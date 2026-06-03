4 ДТП и 4 пострадавших зарегистрировали в Хабаровском крае 2 июня

Также 25 водителей не пропустили пешеходов на переходах (статья 12.18 КоАП РФ), четверо из них — в краевой столице. 18 пешеходов нарушили правила перехода дороги (статья 12.29 КоАП РФ), восемь — в Хабаровске. Ещё 23 человека сели за руль, не имея прав или будучи лишёнными права управления (статья 12.7, части 1 и 2 КоАП РФ). Девять из них передвигались по городу юности.