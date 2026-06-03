Стая собак напала на детей в Норильске

В Норильске стая бродячих собак напала на двоих мальчиков 12 и 13 лет, сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Все случилось 2 июня, когда дети гуляли в районе мемориального комплекса у горы Шмидта. Псы покусали школьников, в результате один из них получил серьезные травмы.
«Дети самостоятельно обратились за помощью, сообщив о случившемся в службу спасения. На место незамедлительно прибыли сотрудники экстренных служб и бригада скорой медицинской помощи. Пострадавшим была оказана необходимая помощь, после чего их доставили в межрайонную больницу», — рассказали в надзорном ведомстве.
По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Прокуратура организовала проверку причин и обстоятельств произошедшего, в рамках которой будет дана оценка работе ответственных должностных лиц и соблюдению требований законодательства при организации отлова безнадзорных животных.
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