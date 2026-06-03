Стая собак напала на детей в Норильске

«Дети самостоятельно обратились за помощью, сообщив о случившемся в службу спасения. На место незамедлительно прибыли сотрудники экстренных служб и бригада скорой медицинской помощи. Пострадавшим была оказана необходимая помощь, после чего их доставили в межрайонную больницу», — рассказали в надзорном ведомстве.