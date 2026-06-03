Минтуризма Сахалина: дайвинг у Монерона будут развивать через круизы

ХАБАРОВСК, 3 июня. /ТАСС/. Погружения у острова Монерон будут популяризировать в том числе через круизные туры. Об этом ТАСС сообщил министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.
Монерон находится в Татарском проливе в 43 км от юго-западного побережья Сахалина. Остров вулканического происхождения, подводный ландшафт включает каньоны, разломы, скальные уступы. Вода прозрачная, видимость достигает 40 м. Морская экосистема отличается большим разнообразием — моллюск галиотис, крупная хищная многолучевая звезда плазастер бореалис, встречающиеся в России только на Монероне, медузы, осьминоги, морские ежи. При погружении можно увидеть несколько десятков нерп и сивучей одновременно. Монерон — единственный в России морской природный парк.
«Дайвинг на Монероне уже можно считать одним из лучших в мире. Можно сказать, что это место — настоящая находка для дайв гурманов. Сама природа создала эту локацию как одну из лучших в мире, поэтому дайвинг на Монероне пользуется высоким спросом. Круизные туры станут одной из дополнительных опций для развития и популяризации дайвинга на острове», — сказал Лазарев.
1 июля стартует круизная программа на Монерон на теплоходе «Игорь Фархутдинов». Теплоход используется на регулярных маршрутах к Курильским островам и впервые будет задействован на туристическом направлении. Экскурсионная составляющая будет очень насыщенной, рассказал министр, начнется в Южно-Сахалинске. Группу, которая отправится на остров, будет сопровождать профессиональный экскурсовод.
«Отличие круизной программы от обычной поездки до локации в том, что все морское путешествие становится ярким мероприятием. Круизных туристов ждут комфортные каюты разной категории (от этого зависит стоимость), бар, ресторан, библиотека, кинозал, интересная культурная программа с живой музыкой — туристов будут сопровождать островные коллективы», — сказал Лазарев.
Ключевой точкой маршрута станет остров Монерон. Приобретая путевку, туристы сами выберут активность. Это может быть пешая экскурсия по острову, водное путешествие в бухту Кологерас с лежбищами сивучей, снорклинг, каякинг, сапбординг. По запросу можно будет остаться на острове для дайвинга с самостоятельным возвращением. На обратном пути судно сделает остановку в районе мыса Крильон — туристы смогут полюбоваться видами и сделать красивые фото. Стоимость путевки формируется исходя из уровня каюты и активностей, которые приобретает турист. Цена стартует от 17 500 рублей.
До 500 человек.
Всего в этом сезоне запланировано пять выходов судна «Игорь Фархутдинов» на круизный маршрут. Остров смогут посетить до 500 человек, рассказал Лазарев. Благодаря грамотному распределению активностей рекреационная нагрузка останется в допустимых пределах, подчеркнул он. Само судно — усиленного ледового класса. Это позволит не только с комфортом и безопасно отправиться в путешествие, но и подойти к острову даже в сложных погодных условиях: при большой волне или тумане.
«Главный вывод, который был сделан при формировании этого туристического продукта, — интерес к морскому туризму есть не только у гостей региона, но и у местных жителей. Планируем уделять внимание этому виду туризма. Речь идет не только о классическом круизном формате, но и об экспедиционных круизах по Курильским островам, популярность которых растет», — сказал Лазарев.
Недавно туроператоры региона внедрили новый формат туристического продукта, соединив в одной логистике самые популярные острова Курильской гряды — Итуруп и Кунашир. В области развивается и яхтенный туризм — от создания яхт марин до формирования туристического продукта.
«Это первый опыт для региона по реализации проекта “круиза на сутки”. После первого круиза мы сможем сделать подробный анализ и совместно с туроператорами усовершенствовать продукт, сделав его еще лучше. Уверен, что это ценный опыт для региона, единственного в России, расположенного на островах. У нас большой потенциал для развития всех видов водного туризма», — отметил министр.