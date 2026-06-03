Минтуризма Сахалина: дайвинг у Монерона будут развивать через круизы

Всего в этом сезоне запланировано пять выходов судна «Игорь Фархутдинов» на круизный маршрут. Остров смогут посетить до 500 человек, рассказал Лазарев. Благодаря грамотному распределению активностей рекреационная нагрузка останется в допустимых пределах, подчеркнул он. Само судно — усиленного ледового класса. Это позволит не только с комфортом и безопасно отправиться в путешествие, но и подойти к острову даже в сложных погодных условиях: при большой волне или тумане.