В Харбине открылся первый хоккейный турнир Международного союза университетов зимних видов спорта

Соревнования проходят под девизом «Единство во льдах и снегах, дружба и общее процветание». В турнире принимают участие сильнейшие студенческие хоккейные команды из Китая, России и республики Корея. Соревнования проводятся по групповой системе и продлятся три дня — завершение запланировано на 3 июня, сообщает сайт «Партнеры».