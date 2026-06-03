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В Харбине открылся первый хоккейный турнир Международного союза университетов зимних видов спорта

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 1 июня в Харбинском университете физической культуры состоялось открытие первого пригласительного турнира по хоккею Международного союза университетов зимних видов спорта.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 1 июня в Харбинском университете физической культуры состоялось открытие первого пригласительного турнира по хоккею Международного союза университетов зимних видов спорта.

Соревнования проходят под девизом «Единство во льдах и снегах, дружба и общее процветание». В турнире принимают участие сильнейшие студенческие хоккейные команды из Китая, России и республики Корея. Соревнования проводятся по групповой системе и продлятся три дня — завершение запланировано на 3 июня, сообщает сайт «Партнеры».