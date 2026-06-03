У Макаревича могут изъять оставшееся в РФ имущество

Андрей Макаревич *может лишиться своей недвижимости в России после принятия закона об аресте имущества релокантов за действия против интересов РФ. Об этом aif.ru заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Госдума одобрила законопроект, разрешающий накладывать арест на имущество релокантов, совершивших правонарушение против интересов России по нескольким статьям.
«Гипотетически Макаревича и других звезд могут лишить имущества», — отметил юрист Соловьев.
Он уточнил, что арест имущества может наступить за правонарушения, совершенные после 1 сентября 2026 года. В этот день закон после его подписания президентом РФ Владимиром Путиным вступит в силу.
К нарушениям, за которые могут арестовать имущество, будут относиться в том числе незаконное получение информации с ограниченным доступом, отождествление решений руководства СССР и нацистской Германии, злоупотребление свободой массовой информации, производство и распространение экстремистских материалов и другие.
Ранее СМИ писали, что у Андрея Макаревича остался двухэтажный коттедж площадью свыше 300 кв. м на участке 15 суток в подмосковной деревне Подушкино. При этом музыкант уверяет, что якобы продал его.
* Признан иностранным агентом.