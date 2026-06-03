Хабаровск станет «жемчужиной» нового железнодорожного тура

Хабаровск станет одной из «жемчужин» нового туристического проекта «Восточное ожерелье России». Это железнодорожный турмаршрут, ориентированный на путешественников не только из России, но и из Китайской Народной Республики. Он будет проходить через четыре дальневосточных региона — Хабаровский и Приморский края, Амурскую область и ЕАО. Маршрут рассчитан на 4−5 дней и будет действовать круглогодично. Проект запустят к концу этого года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Новый маршрут позволит путешественникам увидеть самые яркие и самобытные территории Дальнего Востока в рамках одной комфортной поездки», — отметила министр туризма Хабаровского края Марина Ярцева.
Участники проекта уже выбрали ключевые места, которые войдут в программу путешествия. Так, Хабаровск встретит гостей обзорной экскурсией по центру краевой столицы и прогулкой по парковой зоне, Амурскому утесу и набережной реки Амур. Также в программе посещение Хабаровского краеведческого музея им. Гродекова и музея Амурского моста, дегустация блюд дальневосточной кухни.
«Хабаровский край традиционно вызывает интерес у жителей Поднебесной и нашей страны своей богатой историей освоения Приамурья, самобытной культурой, а также живописной природой и разнообразной дальневосточной кухней», — подчеркнули в краевом ведомстве.
Сейчас железнодорожный круиз находится на стадии разработки: по данным туроператора, специалисты РЖД прорабатывают вопросы логистики и транспортного обеспечения маршрута, чтобы в рамках одной поездки без необходимости смены вагона посетить все 4 региона.
«Разработка нового туристического предложения учитывает современные тенденции международного туризма. Сегодня китайские путешественники все чаще выбирают поездки, позволяющие глубже познакомиться со страной, ее культурой, искусством, традициями и образом жизни местных жителей. Растет популярность исследовательских и познавательных туров, а география путешествий становится более разнообразной», — подчеркнули в министерстве туризма края.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что 1 июня в Хабаровске состоялось открытие нового сезона Дальневосточной детской железной дороги.