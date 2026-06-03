Хабаровск станет «жемчужиной» нового железнодорожного тура

Хабаровск станет одной из «жемчужин» нового туристического проекта «Восточное ожерелье России». Это железнодорожный турмаршрут, ориентированный на путешественников не только из России, но и из Китайской Народной Республики. Он будет проходить через четыре дальневосточных региона — Хабаровский и Приморский края, Амурскую область и ЕАО. Маршрут рассчитан на 4−5 дней и будет действовать круглогодично. Проект запустят к концу этого года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.