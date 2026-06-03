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Более 13 тысяч цветов уничтожат по решению Россельхознадзора на Дальнем Востоке

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора запретило ввоз 13,1 тыс. импортных цветов, хранящихся на временном складе в Хабаровске. Среди них гвоздики, хризантемы, герберы, декоративные подсолнухи — всего 9 наименований. Большинство растений было поражено западным цветочным трипсом — опасным карантинным вредителем и разносчиком вирусных заболеваний. Для человека он не представляет угрозы, однако способен за короткое время нанести огромный.

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора запретило ввоз 13,1 тыс. импортных цветов, хранящихся на временном складе в Хабаровске. Среди них гвоздики, хризантемы, герберы, декоративные подсолнухи — всего 9 наименований. Большинство растений было поражено западным цветочным трипсом — опасным карантинным вредителем и разносчиком вирусных заболеваний. Для человека он не представляет угрозы, однако способен за короткое время нанести огромный ущерб сельскохозяйственным культурам. По решению ведомства цветы будут уничтожены под контролем инспекторов Россельхознадзора. Отметим, что с начала 2026 года цветочный трипс выявляли уже 5 раз.