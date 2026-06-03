За переход на красный — штраф: в Караганде усилили контроль на дорогах

У входа в Центральный парк на улице Воинов-Интернационалистов заработал умный пешеходный переход, который фиксирует нарушения правил дорожного движения и использует технологию распознавания лиц, передает DKNews.kz.
Новый комплекс установлен в рамках пилотного проекта и уже начал работу в тестовом режиме.
Как работает система.
По информации департамента полиции Карагандинской области, комплекс автоматически фиксирует случаи перехода проезжей части на запрещающий сигнал светофора.
Кроме того, система оснащена технологией Face ID, которая позволяет распознавать лица людей, состоящих на учете в органах внутренних дел.
После выявления нарушения данные в режиме реального времени передаются на расположенный рядом полицейский пост.
Это позволяет сотрудникам полиции оперативно реагировать на правонарушения и оформлять административные материалы на месте.
За какие нарушения предусмотрен штраф.
В полиции напомнили, что за переход дороги на красный сигнал светофора предусмотрена административная ответственность.
Согласно статье 615 Кодекса об административных правонарушениях Казахстана:
за первое нарушение предусмотрен штраф в размере 8 650 тенге, за повторное нарушение в течение года штраф увеличивается до 43 250 тенге.
Правоохранители призывают жителей и гостей города соблюдать правила дорожного движения и переходить проезжую часть только в разрешенных местах.
Пилотный проект для повышения безопасности.
Сейчас система работает в пилотном режиме. По итогам эксплуатации будет оценена ее эффективность в снижении числа нарушений и повышении безопасности на дорогах.
Подобные интеллектуальные решения все чаще используются в городах для автоматизации контроля за соблюдением правил дорожного движения и оперативного взаимодействия между цифровыми системами и сотрудниками полиции.
Что меняется.
Появление умных пешеходных переходов означает переход к более технологичному контролю за безопасностью дорожного движения. Такие системы позволяют быстрее выявлять нарушения, повышать дисциплину участников движения и снижать риск дорожно-транспортных происшествий в местах с интенсивным пешеходным потоком.