Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Амурске мужчина украл 600 тысяч рублей у семьи погибшего бойца СВО

Деньги лежали в сейфе и были частью выплаты, предназначенной потерпевшей.

В Амурске 29-летнего местного жителя будут судить за кражу 600 тысяч рублей у женщины из семьи погибшего участника СВО. Деньги лежали в сейфе и были частью выплаты, предназначенной потерпевшей, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

По версии следствия, в марте 2026 года мужчина пришёл к знакомой пьяным и незаконно проник в её квартиру. Там он добрался до сейфа, забрал деньги и скрылся с места преступления.

Похищенная сумма была частью выплаты, которую женщина получила как член семьи погибшего участника специальной военной операции. Обвиняемый признал вину и частично возместил ущерб.

Потерпевшая сторона заявила гражданский иск на 305 тысяч рублей. Амурская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение, уголовное дело направлено в Амурский городской суд Хабаровского края для рассмотрения по существу.