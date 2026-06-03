В Амурске мужчина украл 600 тысяч рублей у семьи погибшего бойца СВО

В Амурске 29-летнего местного жителя будут судить за кражу 600 тысяч рублей у женщины из семьи погибшего участника СВО. Деньги лежали в сейфе и были частью выплаты, предназначенной потерпевшей, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
По версии следствия, в марте 2026 года мужчина пришёл к знакомой пьяным и незаконно проник в её квартиру. Там он добрался до сейфа, забрал деньги и скрылся с места преступления.
Похищенная сумма была частью выплаты, которую женщина получила как член семьи погибшего участника специальной военной операции. Обвиняемый признал вину и частично возместил ущерб.
Потерпевшая сторона заявила гражданский иск на 305 тысяч рублей. Амурская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение, уголовное дело направлено в Амурский городской суд Хабаровского края для рассмотрения по существу.