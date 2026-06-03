Угроза огороду: испанский слизень-гигант дополз до Москвы и Нижнего

Ключевая проблема в том, что речь идет о классическом вселенце. Биолог пояснил, что на новой территории у моллюска попросту нет естественных врагов. Это позволяет популяции размножаться бесконтрольно, наращивая численность. Главный удар принимают на себя садово-огородные посадки в уже зараженных локациях.