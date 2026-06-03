Угроза огороду: испанский слизень-гигант дополз до Москвы и Нижнего

Испанский слизень, вырастающий до пятнадцати сантиметров в длину, официально зафиксирован на территории двух крупнейших российских городов. О появлении агрессивного моллюска РИА Новости рассказал старший преподаватель кафедры ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины ННГУ Алексей Муханов.
Эксперт подтвердил обнаружение вида в Нижнем Новгороде. По области он пока не распространился. Одновременно пришелец замечен в Москве и Подмосковье. Муханов описал отличительные черты вредителя: от местных разновидностей испанский слизень отличается габаритами и маскировкой. Особь достигает 12−15 сантиметров и обладает преимущественно темно-коричневой окраской, хотя палитра может варьироваться.
Ключевая проблема в том, что речь идет о классическом вселенце. Биолог пояснил, что на новой территории у моллюска попросту нет естественных врагов. Это позволяет популяции размножаться бесконтрольно, наращивая численность. Главный удар принимают на себя садово-огородные посадки в уже зараженных локациях.
Муханов констатировал, что эффективных способов борьбы пока не существует. Лишь некоторое снижение поголовья демонстрируют химические препараты. Полноценного решения, способного остановить экспансию, наука еще не предложила.
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