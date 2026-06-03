Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Угроза огороду: испанский слизень-гигант дополз до Москвы и Нижнего

Испанский слизень, вырастающий до пятнадцати сантиметров в длину, официально зафиксирован на территории двух крупнейших российских городов.

Испанский слизень, вырастающий до пятнадцати сантиметров в длину, официально зафиксирован на территории двух крупнейших российских городов. О появлении агрессивного моллюска РИА Новости рассказал старший преподаватель кафедры ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины ННГУ Алексей Муханов.

Эксперт подтвердил обнаружение вида в Нижнем Новгороде. По области он пока не распространился. Одновременно пришелец замечен в Москве и Подмосковье. Муханов описал отличительные черты вредителя: от местных разновидностей испанский слизень отличается габаритами и маскировкой. Особь достигает 12−15 сантиметров и обладает преимущественно темно-коричневой окраской, хотя палитра может варьироваться.

Ключевая проблема в том, что речь идет о классическом вселенце. Биолог пояснил, что на новой территории у моллюска попросту нет естественных врагов. Это позволяет популяции размножаться бесконтрольно, наращивая численность. Главный удар принимают на себя садово-огородные посадки в уже зараженных локациях.

Муханов констатировал, что эффективных способов борьбы пока не существует. Лишь некоторое снижение поголовья демонстрируют химические препараты. Полноценного решения, способного остановить экспансию, наука еще не предложила.

Читайте также: Пиратский Клондайк: археологи подняли со дна пушки, пули и курительные трубки.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.