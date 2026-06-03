Веселье, активность, спорт. Какие мероприятия ждут омичей этим летом

Только-только отгремели последние школьные звонки, а дети и подростки уже отдыхают на природе в кругу сверстников.
На пресс-конференции директор департамента по делам молодёжи, физической культуры и спорта Евгений Баньковский заявил: муниципальные лагеря открывают смены, а горожан ждут насыщенные на активности три летних месяца.
Подробнее — в материале omsk.aif.ru.
Пять тысяч школьников.
В Омске и области стартовала большая летняя оздоровительная кампания. Детские лагеря прошли проверку МЧС и Роспотребнадзора, загородные базы принимают первых воспитанников. А для взрослых город подготовил беспрецедентную программу бесплатных занятий спортом на свежем воздухе — от йоги на Любинском до велопарада.
«Мы провели комиссионные объезды совместно с коллегами из МЧС, Роспотребнадзора, Росгвардии. Все документы подписаны, лагеря к летнему сезону готовы и уже принимают ребят», — подчеркнул Евгений Баньковский.
В Омске пять муниципальных лагерей: «Юбилейный», «Дружные ребята», «Иртышские зори», лагерь имени Гагарина и «Лесная Поляна» в Таврическом районе. Все они, за исключением лагеря им. Гагарина, встретили детей уже 28 мая. В ДОЛ им. Гагарина завершается приёмка столовой после масштабной реконструкции, поэтому первая смена там начнётся только в июле.
Всего в муниципальных лагерях за лето отдохнут около 5000 детей. Из них около 400 — дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Всего запланировано 27 смен продолжительностью от 10 до 21 дня.
Спрос огромный.
Муниципальная услуга работает с весны, и в первый же месяц — полный ажиотаж: «В марте очереди были такие, что люди выстраивались до самой улицы, и все хотели забронировать определённое время, определённый лагерь, смену. Сейчас, конечно, путёвки покупают уже по остаточному принципу», — рассказал Евгений Баньковский.
Свободных мест осталось около сотни. Стоимость путёвки зависит от длительности смены и составляет 11−22 тыс. руб. Подать заявку можно двумя способами: лично в службе «одного окна» либо через портал «Госуслуги».
Евгений Александрович отметил, что все мероприятия запланированы в соответствии с федеральной воспитательной программой. Так, в связи с объявлением 2026-го Годом единения народов России в лагерях проведут тематические мероприятия. Кроме того, учтут статус Омска как Культурной столицы. «В том числе совместно с “Движением первых”, с вузами и ссузами планируем профильные смены», — добавил директор департамента.
Лето для всех.
Летний сезон в Омске — это не только детский отдых, но и насыщенная активная программа для горожан. Главное событие — 27-й городской культурно-спортивный праздник «ВелоОмск — 2026» имени Владимира Соколова. Он пройдёт 6 июня на Соборной площади и по праву считается визитной карточкой города: сегодня это один из самых масштабных велозаездов в России, объединяющий тысячи любителей активного образа жизни.
«Не стали ничего менять по сравнению с прошлым годом. Старт и финиш — на Соборной площади. Дистанция традиционная — 12 километров по историческому центру: по ул. Ленина, Иртышской набережной, Рождественского до Ленинского рынка и обратно», — рассказал Евгений Баньковский.
Принять участие может любой желающий, независимо от уровня подготовки. Организаторы ожидают до 5000 участников. Для самых маленьких (до шести лет) предусмотрен отдельный заезд на 100 метров на огороженной территории.
Участники создадут большой триколор. Организаторы вновь сделают раздельный старт и поделят всех участников на три группы: любители быстрой езды в красных футболках стартуют первыми; предпочитающие размеренный темп в синих футболках отправятся на маршрут следом; семьи и дети в белых футболках стартуют последними. Выдача футболок и номеров будет производиться в день события, начало работы всех площадок и выдачи — в 9.00.
Финиширующие смогут побороться за ценные призы: велосипеды, сертификаты, билеты. Для этого нужно оторвать талон от стартового номера и бросить его в специальную урну. «Будет очень круто. Это большой праздник для жителей. Приходите с велосипедом, а у кого нет велосипеда — просто посмотреть», — пригласил директор департамента.
От йоги до стритбола.
Перечень мероприятий на лето не ограничивается одним «ВелоОмском». 21 июня йога-марафон, который раньше проводили на стадионе «Динамо», переедет на Пешеходный Любинский — прямо напротив Омского драматического театра.
Ко Дню города, который в этом году выпадает на 1 августа, запланированы сразу два ярких события: турнир «Самый сильный человек» с участием атлетов из России, Беларуси и Казахстана, а также День стритбола и уличной культуры на набережной Тухачевского.
Пожалуй, самой востребованной инициативой прошлого года стали массовые занятия спортом на открытом воздухе. Они вернутся и этим летом. Начиная с 1 июня в городских парках и скверах омичей ждут утренняя зарядка на главной сцене Любинского проспекта, йога, скандинавская ходьба, беговые тренировки.
«В прошлом году в июне на йогу в сквере Дзержинского пришли трое. А в августе — уже около 50 человек! Мы не знали, как всех разместить, и стали приглашать больше специалистов», — поделился Евгений Баньковский.
Он отметил также, что все занятия абсолютно бесплатные. Где, когда и какой вид спорта — можно узнать на интерактивной карте, размещённой на сайте администрации Омска. Карта доступна со смартфона: выбираете локацию, смотрите расписание и отправляетесь на тренировку. Кроме того, вся оперативная информация публикуется в социальных сетях департамента по делам молодёжи, физической культуры и спорта, а также в аккаунтах муниципальных спортшкол.
Подводя итог, Евгений Баньковский подчеркнул: «Мы стараемся быть открытыми и доступными, информировать всех жителей о нашей работе. Лето будет насыщенным, спортивным и очень душевным».