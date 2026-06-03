Веселье, активность, спорт. Какие мероприятия ждут омичей этим летом

Муниципальная услуга работает с весны, и в первый же месяц — полный ажиотаж: «В марте очереди были такие, что люди выстраивались до самой улицы, и все хотели забронировать определённое время, определённый лагерь, смену. Сейчас, конечно, путёвки покупают уже по остаточному принципу», — рассказал Евгений Баньковский.