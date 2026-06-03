Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Романы писательницы Анны Джейн оказались самыми популярными весной 2026

Романы красноярской писательницы Анны Джейн чаще всего покупали весной 2026 года.

Романы Анны Джейн вошли в рейтинг самых популярных произведений, которые покупали красноярцы весной 2026 года. Об этом сообщает сервис электронных и аудиокниг.

В первую пятерку рейтинга самых покупаемых электронных и аудиокниг вошли сразу два произведения красноярской писательницы Анны Джейн. Романы «По осколкам твоего сердца» и «Твое сердце будет разбито» заняли первое и второе места соответственно (оставшиеся три места поделили произведения Романа Прокофьева и Алекса Ключевского). Это свидетельствует о высоком спросе на литературу, которую за свою короткую жизнь успела создать автор из Красноярска, работавшая под псевдонимом Анна Джейн.

Добавим, что художественная проза Анны Джейн регулярно попадает в рейтинги самой издаваемой в России.

Автор начинала публиковать свое творчество в интернете примерно с 2010 года, а первые печатные книги появились на полках магазинов в 2014 году.

Сайт krsk.aif.ru не раз писал об Анне Джейн и ее творчестве. О ее биографии и творческом пути можно узнать здесь. Интересные факты про Анну Джейн и воспоминания о ней можно прочитать в нашем материале. Про книги, которые могут заинтересовать фанатов Анны Джейн, можно узнать в этом материале. А с отзывами на экранизацию романа Анны Джейн «Твое сердце будет разбито» можно ознакомиться в специальной статье.

Отметим, что творческое наследие Анны Джейн оказалось довольно объемным. Все книги в хронологическом порядке собраны здесь.