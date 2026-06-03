Романы писательницы Анны Джейн оказались самыми популярными весной 2026

Романы Анны Джейн вошли в рейтинг самых популярных произведений, которые покупали красноярцы весной 2026 года. Об этом сообщает сервис электронных и аудиокниг.
В первую пятерку рейтинга самых покупаемых электронных и аудиокниг вошли сразу два произведения красноярской писательницы Анны Джейн. Романы «По осколкам твоего сердца» и «Твое сердце будет разбито» заняли первое и второе места соответственно (оставшиеся три места поделили произведения Романа Прокофьева и Алекса Ключевского). Это свидетельствует о высоком спросе на литературу, которую за свою короткую жизнь успела создать автор из Красноярска, работавшая под псевдонимом Анна Джейн.
Добавим, что художественная проза Анны Джейн регулярно попадает в рейтинги самой издаваемой в России.
Автор начинала публиковать свое творчество в интернете примерно с 2010 года, а первые печатные книги появились на полках магазинов в 2014 году.
Сайт krsk.aif.ru не раз писал об Анне Джейн и ее творчестве. О ее биографии и творческом пути можно узнать здесь. Интересные факты про Анну Джейн и воспоминания о ней можно прочитать в нашем материале. Про книги, которые могут заинтересовать фанатов Анны Джейн, можно узнать в этом материале. А с отзывами на экранизацию романа Анны Джейн «Твое сердце будет разбито» можно ознакомиться в специальной статье.
Отметим, что творческое наследие Анны Джейн оказалось довольно объемным. Все книги в хронологическом порядке собраны здесь.