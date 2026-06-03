На реке Мая наблюдается спад уровня воды. Освобождаются и территории, попавшие в зону подтопления. Тем не менее в селе Нелькан все еще остаются подтопленными девять приусадебных участков и один участок внутрипоселковой дороги. Подтоплен и мост через речку Чуя — проехать по нему пока невозможно. В селе Джигда вода еще остается на одном приусадебном участке. За паводковой ситуацией в этом районе внимательно следят сотрудники МЧС и представители местной администрации.
Вода покидает подтопленные участки в Аяно-Майском районе
На реке Мая наблюдается спад уровня воды. Освобождаются и территории, попавшие в зону подтопления. Тем не менее в селе Нелькан все еще остаются подтопленными девять приусадебных участков и один участок внутрипоселковой дороги. Подтоплен и мост через речку Чуя — проехать по нему пока невозможно. В селе Джигда вода еще остается на одном приусадебном участке. За.
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