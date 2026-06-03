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В Комсомольске-на-Амуре от движения отстранили 10 локомотивов

Проверка показала, что к движению допускали локомотивы с истёкшим сроком технического обслуживания.

В Комсомольске-на-Амуре после проверки транспортной прокуратуры от движения отстранили 10 локомотивов. Нарушения нашли в эксплуатационном локомотивном депо Комсомольск-на-Амуре, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Проверка показала, что к движению допускали локомотивы с истёкшим сроком технического обслуживания. После представления транспортной прокуратуры 9 машин сняли с линии: 4 из них уже вернули к работе после текущего ремонта, ещё 5 включили в план технического обслуживания.

Кроме того, один тепловоз исключили из инвентарного парка из-за неудовлетворительного состояния. Это означает, что технику признали непригодной для дальнейшей эксплуатации в прежнем режиме и больше не будут учитывать как рабочую единицу парка.

В транспортной прокуратуре подчёркивают, что техническое обслуживание локомотивов напрямую связано с безопасностью движения. Даже если машина внешне готова к работе, просроченная проверка или изношенные узлы могут создать риск для поездов, сотрудников железной дороги и пассажиров, поэтому такие нарушения устраняют до выхода техники на линию.