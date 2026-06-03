В Башкирии вандалы выкинули парковые скамейки в реку

«Обращаюсь к тем, кто это сделал: порча районного имущества — не шалость и не способ самовыражения. Это вандализм — правонарушение, которое влечет за собой административную, а в отдельных случаях и уголовную ответственность. Надеюсь, правоохранительные органы найдут виновных и разберутся по закону», — отметил руководитель района.