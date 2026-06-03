Новый противопожарный пост начал работу в Жанасемейском районе

Развитие сети добровольных противопожарных формирований позволяет сократить время прибытия на место происшествия в отдаленных населенных пунктах. Для сельских территорий это особенно важно, поскольку оперативное реагирование помогает предотвратить распространение огня, сохранить имущество жителей и снизить последствия чрезвычайных ситуаций.