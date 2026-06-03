Новый противопожарный пост начал работу в Жанасемейском районе

В торжественной церемонии приняли участие начальник ДЧС области Абай Манарбек Шапагатов и заместитель акима Жанасемейского района Айнур Султанова.
Пост построили за счет местного бюджета.
Новый объект был возведен при поддержке акимата Жанасемейского района за счет средств местного бюджета.
Для работы добровольного противопожарного формирования созданы необходимые условия. В здании предусмотрены:
диспетчерская санитарно-бытовые помещения столовая комнаты отдыха спальные помещения гараж для пожарной техники.
Также пост полностью оснащен необходимым оборудованием для выполнения задач по обеспечению пожарной безопасности.
На вооружении — автоцистерна и средства связи.
Для реагирования на чрезвычайные ситуации добровольное противопожарное формирование обеспечено необходимой техникой и снаряжением.
На вооружении поста имеются:
пожарная автоцистерна специальное обмундирование средства связи оборудование для тушения пожаров.
Это позволит оперативно реагировать на возгорания и другие чрезвычайные ситуации в сельской местности.
Новый объект будет защищать два села.
184-й пост «Ауыл құтқарушылары» обеспечит безопасность жителей сел Бокенши и Маралды.
В общей сложности под его защитой будут находиться около 830 человек.
Особое внимание планируется уделить предупреждению и ликвидации природных и степных пожаров, риск возникновения которых традиционно возрастает в теплый период года.
В чем важность события.
Развитие сети добровольных противопожарных формирований позволяет сократить время прибытия на место происшествия в отдаленных населенных пунктах. Для сельских территорий это особенно важно, поскольку оперативное реагирование помогает предотвратить распространение огня, сохранить имущество жителей и снизить последствия чрезвычайных ситуаций.