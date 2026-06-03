«СКА-Хабаровск» начнет летние сборы 10 июня

В следующую среду футболисты хабаровской команды соберутся в Москве, где проведут два предсезонных сбора. Первый из них продлится до 22 июня, и во время него армейцы планируют сыграть один товарищеский матч. Второй предсезонный сбор стартует с 26 июня и продлится до самого начала нового Чемпионата ФНЛ. В эти дни красно-синие намерены провести сразу две контрольные игры. Точные даты всех товарищеских матчей и соперники армейцев станут известны позже. Напомним, что новым главным тренером «СКА-Хабаровска» стал Сергей Юран, который ранее уже успешно работал в дальневосточном клубе. Между тем состав армейцев покинули четверо игроков — полузащитники Жорди Тур и Андрей Анисимов, а также защитники Олег Кожемякин и Александр Мухин.