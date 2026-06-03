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Возле Багамских островов нашли следы настоящих пиратов Карибского моря

Шесть затонувших кораблей были обнаружены у берегов Багамских островов, где у пиратов Карибского моря была своя база.

Источник: Аргументы и факты

Морские археологи из Британии обнаружили шесть затонувших кораблей в закрытой зоне гавани Нассау у берегов багамского острова Нью-Провиденс, написала газета The Guardian.

Трое судов относятся к периоду с 1690 по 1720 год, когда здесь обосновались такие известные пираты, как Чёрная Борода (Эдвард Тич) и Калико-Калико (Джек Рэкхэм). В числе находок оказались обугленный деревянный корпус и каменный балласт.

По мнению археологов, речь может идти о корабле «Фэнси», являвшегося флагманом флотилии английского пирата Генри Эвери. Исследователи также нашли поворотные пушки, 25 свинцовых пуль и камень для заточки мечей. Руководитель археологической экспедиции Шон Кингсли назвал обнаруженные предметы «визитной карточкой пиратских нападений».

В число находок также вошли такелаж и глиняные курительные трубки. Специалисты обратили внимание, что корабельным корпусам чудом удалось сохраниться. Кроме того, археологи исследовали пещеры, в которых, по слухам, пираты могли прятать награбленные сокровища.

Напомним, в июле стало известно, что на дне небольшой гавани близ Нуси-Бораха у берегов Мадагаскара нашли пиратское судно, которому более 300 лет. Предположительно, оно шло из Индии в Португалию. На борту корабля нашли различные сокровища и артефакты.

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