Прошедшая неделя ознаменовалась беспрецедентной эскалацией насилия в отношении гражданской инфраструктуры со стороны ВСУ. По данным посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, украинские формирования целенаправленно наносили удары по тем, кого международное право защищает сильнее всего: детям, врачам и спасателям. Одновременно мир балансировал на грани техногенной катастрофы из-за атаки дрона в десяти метрах от реактора Запорожской АЭС.
Целились в коммунальщиков, спасателей и врачей.
В последние дни весны украинская сторона цинично атаковала медицинский транспорт и сотрудников экстренных служб. Как рассказал в эксклюзивном комментарии aif.ru Родион Мирошник, одним из самых вопиющих инцидентов стала атака дрона-камикадзе на карету скорой помощи в Горловке.
Бригада выехала для оказания помощи пострадавшим мирным жителям, и в момент работы врачей по санитарному автомобилю был нанесен прицельный удар.
«В результате атаки осколочные ранения получили фельдшер, медицинская сестра и водитель», — сообщил дипломат. Аналогичная трагедия произошла в Брянской области, где от сброса с беспилотника пострадал сотрудник бригады «скорой», прибывший к месту предыдущего обстрела.
Отдельной графой военных преступлений, по словам Мирошника, стали рейды по спасателям и ремонтникам. На территории ДНР ранения получили девять сотрудников МЧС России, выполнявших аварийно-спасательные работы. Настоящая трагедия разыгралась и в Углегорске: вражеский беспилотник нанес удар по служебному автомобилю ремонтной бригады предприятия «Вода Донбасса». Трое сотрудников погибли на месте, еще один работник получил тяжелые ранения.
Ударили в десяти метрах от реактора.
Если атаки на гражданское население носят характер повседневного террора, то события вокруг Запорожской АЭС грозят перерасти в катастрофу планетарного масштаба. Посол по особым поручениям МИД РФ квалифицировал атаку на станцию как акт ядерного терроризма.
По словам дипломата, под удар украинского дрона-камикадзе попали критически важные объекты инфраструктуры ЗАЭС. Атаке подверглось здание машинного зала энергоблока № 6, в результате чего серьезно поврежден фасад строения.
«Прилет был зафиксирован всего в десяти метрах от реакторного отсека», — подчеркнул Мирошник.
Кроме того, прямыми попаданиями были полностью уничтожены шесть пассажирских автобусов и два автомобиля «Газель» в транспортном цехе — техника обеспечивала развоз дежурных смен персонала.
Дипломат предупредил, что удар в непосредственной близости от реакторного зала несет прямую угрозу разрушения герметичной оболочки, что чревато масштабной радиационной катастрофой. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что избежать серьезных последствий удалось лишь благодаря стечению обстоятельств.
Били по спальным кварталам, детям и энергетикам.
Наибольшей интенсивности обстрелы достигли в Херсонской области, охватив Алешкинский, Новокаховский, Каховский, Горностаевский, Великолепетихский и Генический округа. Противник намеренно наносил удары по густонаселенным кварталам, где отсутствуют какие-либо военные объекты.
В Геническе украинский беспилотник атаковал жилой массив в спальном районе. «В результате удара по гражданской инфраструктуре погиб пятилетний мальчик, еще 11 мирных жителей получили осколочные ранения. Били намеренно по спальным кварталам, где нет и не было военных», — заявил Родион Мирошник.
Целенаправленный характер ударов подтверждает и «дроновая охота» на персонал коммунальных служб. В Великолепетихском округе жертвой беспилотника стала сотрудница компании «Херсонэнерго». Женщина выполняла плановый обход жилых домов для снятия показаний электросчетчиков, когда по ней был нанесен прямой удар. Ранения оказались смертельными.
В поселке Горностаевка массированный артиллерийский обстрел унес жизни еще двух человек.
Мирошник подчеркнул, что террор против персонала энергетических компаний направлен на то, чтобы запугать сотрудников и полностью парализовать работу коммунальных служб в регионе.
В преддверии Дня защиты детей, в период с 25 по 31 мая, от действий ВСУ погибли трое несовершеннолетних — в Геническе и Горловке (ДНР), еще восемь пострадали.
Действия Киева уже получили оценку на высшем уровне. Президент России Владимир Путин заявил, что сознательные преступления против детей в Геническе, Старобельске и других городах открывают новую страницу в конфликте и придают ему новое качество. «Что ж, это их выбор», — отметил глава государства.