Прошедшая неделя ознаменовалась беспрецедентной эскалацией насилия в отношении гражданской инфраструктуры со стороны ВСУ. По данным посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, украинские формирования целенаправленно наносили удары по тем, кого международное право защищает сильнее всего: детям, врачам и спасателям. Одновременно мир балансировал на грани техногенной катастрофы из-за атаки дрона в десяти метрах от реактора Запорожской АЭС.