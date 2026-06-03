Водоснабжение восстановлено в четырех сёлах Хабаровского района

В селах Гаровка-1, Ильинка, Некрасовка и Дружба полностью восстановлено холодное водоснабжение. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», реконструкция водовода ведется в рамках федеральной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Масштабный проект реализуется второй год. В декабре прошлого года подрядчик завершил подземную прокладку труб, смонтировав линию длиной 5597 метров.
С наступлением положительных температур в марте 2026 года специалисты приступили к установке колодцев, монтажу запорной арматуры, наполнению фильтрационной системы гранодиаритом и врезке в действующий водопровод.
Временные отключения были связаны с технически сложными работами по переврезке магистрального водовода. Сейчас подача воды стабилизирована и функционирует в штатном режиме.
Стоимость первого этапа проекта составляет 394,66 млн рублей. Полностью завершить работы первого этапа планируется к началу июля 2026 года.
Это позволит повысить надежность и качество водоснабжения для жителей сел на долгосрочную перспективу.