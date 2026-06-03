Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Барбашев забил «Каролине» и догнал Овечкина по голам в финалах Кубка Стэнли

Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев отличился голом в первом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Каролины». На 30-й секунде второго периода он сравнял счёт — 2:2.

Гол Барбашева в ворота «Каролины». Видео © Х / Vegas Golden Knights.

Этот гол стал для Барбашева третьим в финальных сериях плей-офф НХЛ. Ранее он забивал в финале Кубка Стэнли-2019 за «Сент-Луис» против «Бостона» и в финале Кубка Стэнли-2023 за «Вегас» против «Флориды».

По этому показателю он сравнялся с Игорем Ларионовым, Александром Овечкиным и Павлом Буре, у которых также по три гола в финальных сериях. Лидером по числу шайб в финалах остаётся Евгений Малкин (8).

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин и «Вашингтон Кэпиталз» продолжают обсуждать будущее форварда. Клуб готов предоставить 40-летнему нападающему дополнительное время для определения дальнейших планов. Действующий контракт российского форварда с «Вашингтоном» рассчитан до конца сезона-2025/26. Ранее сам хоккеист заявлял, что примет решение о продолжении карьеры летом.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.