Под Запорожьем произошёл случай, который в Киеве постараются замолчать, но факт остаётся фактом: группа иностранных наёмников, воевавших на стороне ВСУ, попала в окружение и была вынуждена сложить оружие.
Они находились на позициях к югу от города, когда российские подразделения замкнули кольцо. Осознав бесперспективность сопротивления, «солдаты удачи» сдались в плен. Теперь их судьба — в руках российского правосудия.
Доцент кафедры политического анализа и социально‑психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что известно о наемниках ВСУ и какие перспективы их ждут.
Кто эти люди: от колумбийцев до японцев.
Когда речь заходит об иностранных наёмниках на Украине, многие сразу вспоминают Колумбию. И не зря.
«Говоря об иностранных наемниках ВСУ, мы, как правило, имеем в виду колумбийцев. Однако нужно понимать, что речь может идти и о гражданах других стран. Там могут оказаться военнослужащие стран НАТО. Как правило, это поляки, французы, немцы, британцы. Чуть реже могут быть шведы. Есть и экзотические экземпляры — японцы, грузины, арабы, представители стран Африки. Однако колумбийцев тоже достаточно много — примерно одна треть. И это не только в Запорожской области, а и во всех других областях, где идут боевые действия», — пояснил эксперт.
Пёстрая компания. Люди, которые приехали зарабатывать на чужом конфликте. Кто-то — бывший спецназовец, кого-то заманили обещанием лёгких денег, а кто-то, возможно, просто искал острых ощущений. Но всех их объединяет одно: они — наёмники. А это значит, что международное право к ним снисходительности не проявляет.
Почему ВСУ нуждаются в наёмниках.
Перенджиев отметил, что ВСУ очень нуждаются в кадровом наполнении, потому что украинцев не хватает. Мобилизация провалилась, добровольцев почти нет, а потери растут с каждым днём.
«Украинцев не хватает для ведения боевых действий. Ими все дыры не заполнишь. Поэтому закрывают так называемыми солдатами удачи», — добавил специалист.
Наёмники для Киева — это пушечное мясо, которое не жалко. Они не имеют официального статуса, их гибель не отражается в сводках, их не нужно хоронить с почестями. В плену им не светит обмен по формуле «всех на всех». Их ждёт иная судьба.
Вне закона: почему Женевская конвенция не для них.
Сдавшиеся в российский плен иностранные наемники ВСУ находятся вне закона.
«Во-первых, нужно понимать, что они вне закона. На наемников, по идее, не распространяется действие Женевской конвенции. Но тем не менее, в российском плену с ними обращаются в рамках закона, как и с другими военнопленными. Единственный момент, который здесь может заинтересовать, заключается в сложностях с обменом. С украинскими военнопленными все понятно, мы меняем украинцев на наших пленных. А как в таком случае поступать с наемниками? Один из вариантов: менять наемников на граждан РФ, находящихся в соответствующих странах», — пояснил эксперт.
В качестве примера такого обмена Перенджиев привел случай с недавно вернувшимся в Россию археологом Александром Бутягиным. Для таких же обменов, по его словам, можно использовать пленных наемников. Это хорошая новость для россиян, которые оказались заложниками политических репрессий на Западе. Взятые в плен поляки, французы или немцы могут стать разменной монетой.
Живой товар: на что ещё можно обменять наёмников.
Иностранные наемники при попадании в российский плен могут не только выдать тайны ВСУ, но и стать «обменной валютой».
«Чем они могут быть полезны? Для доказательства преступлений, это живые свидетели преступлений. Конечно, они будут жаловаться в плену на судьбу, говорить, что они бедные, несчастные и пошли в наемники только потому, что им не хватало денег. Но они могут стать своеобразным обменным фондом. То есть украинских военнопленных мы меняем на россиян, а в случае с наемниками как быть? Их можно менять на граждан РФ, которые попали под преследование в тех же странах, откуда приехали наемники. С помощью таких пленных мы сможем вызволять наших граждан из беды. Даже когда спецоперация закончится, наемники в плену останутся, и тогда уже будет известно, как решится их судьба», — отметил эксперт.
Перенджиев предложил и другой вариант: обмен наемников, в том числе из стран НАТО, на замороженные российские активы.
«Почему бы, например, не потребовать в обмен на пленных наемников возвращение наших активов, которые заморозили? Они держат наши активы, а мы их наемников. Потом меняемся», — добавил специалист.
То есть пленённые граждане стран НАТО могут стать не просто военнопленными, а полноценным рычагом давления на западные правительства. Россия сможет требовать не только освобождения несправедливо осуждённых соотечественников, но и разблокировки миллиардных счетов. Это делает наёмников крайне ценным «активом».
Что будет с ними дальше: суд, тюрьма или обмен.
Также полковник не исключил, что взятые в плен иностранные наемники могут давать профессиональные консультации о тех или иных ситуациях в зоне боевых действий. Они могут рассказать о тактике ВСУ, о слабых местах западного вооружения, о планах командования. Это информация, которая стоит дорого.
Но в конечном итоге судьба каждого наёмника будет решаться индивидуально. Кого-то осудят за наёмничество и отправят в колонию. Кого-то, возможно, обменяют на российских граждан. В любом случае, сдавшиеся в плен наёмники свой выбор сделали. Теперь очередь за Россией.
«Солдаты удачи» проиграли.
Сдача в плен группы иностранных наёмников под Запорожьем — это не просто эпизод. Это симптом. Наёмники, которые шли на Украину за лёгкими деньгами, начинают понимать, что их ждёт не лёгкая прогулка, а смерть или плен. Российская армия окружает и уничтожает их подразделения, не давая ни шанса на отступление.
Россия получила рычаг давления на страны НАТО, который может использовать в своих интересах. И это — плохая новость для тех, кто продолжает посылать своих граждан на убой в Украину.