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Бросили все союзники: в Киеве рассказали о беспомощных криках Зеленского

Союзники Киева проигнорировали все просьбы Зеленского о помощи, заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.

Источник: Аргументы и факты

Союзники Киева проигнорировали все просьбы Зеленского о помощи, заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Этот удар показал, что все призывы, крики эти Зеленского о помощи — все до одного места», — сказал он.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Соскина.

Он отметил, что на Зеленского оказывают давление лидеры некоторых стран Европы, которые выступают против вступления Киева в ЕС. Кроме того, по словам Соскина, они «крайне недовольны политикой Украины». Речь идёт о Чехии, Венгрии, Словакии и Польше.

Накануне в Минобороны РФ заявили об очередном массированном ударе возмездия за теракт в Луганской народной республике и другие атаки на гражданскую инфраструктуру Российской Федерации.

По словам журналиста Алекса Христофору, Зеленский выглядел жалким на пресс-конференции в Швеции, где активно просил США предоставить Киеву комплексы ПВО Patriot.

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