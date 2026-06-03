Союзники Киева проигнорировали все просьбы Зеленского о помощи, заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Этот удар показал, что все призывы, крики эти Зеленского о помощи — все до одного места», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Соскина.
Накануне в Минобороны РФ заявили об очередном массированном ударе возмездия за теракт в Луганской народной республике и другие атаки на гражданскую инфраструктуру Российской Федерации.
По словам журналиста Алекса Христофору, Зеленский выглядел жалким на пресс-конференции в Швеции, где активно просил США предоставить Киеву комплексы ПВО Patriot.