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В Комсомольске-на-Амуре 10 локомотивов отставили от движения из-за неисправностей

Транспортная прокуратура выявила локомотивы с истекшим сроком технического обслуживания.

Источник: Комсомольская правда

В Комсомольске-на-Амуре транспортная прокуратура потребовала отстранить от работы 10 локомотивов. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В ходе проверки, проведённой Комсомольской-на-Амуре транспортной прокуратурой, установлено, что Эксплуатационное локомотивное депо Комсомольск-на-Амуре допускало к движению составы с истекшим сроком технического обслуживания. Нарушения могли привести к аварийным ситуациям на железной дороге.

По результатам рассмотрения представления, внесённого транспортной прокуратурой, от движения отставили 9 локомотивов. Четыре из них после проведения текущего ремонта вернули к работе. Ещё пять составов включили в план технического обслуживания — они будут отремонтированы в ближайшее время.

Кроме того, один тепловоз исключили из инвентарного парка. Причина — неудовлетворительное техническое состояние локомотива. Дальнейшая эксплуатация этого подвижного состава признана невозможной.

В Дальневосточной транспортной прокуратуре отметили, что нарушения в эксплуатации локомотивов создавали угрозу безопасности движения. Благодаря вмешательству надзорного ведомства опасные составы сняли с линии. Ремонт остальных пяти локомотивов, включённых в план, должен завершиться в установленные сроки.

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