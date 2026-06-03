В Комсомольске-на-Амуре 10 локомотивов отставили от движения из-за неисправностей

В Комсомольске-на-Амуре транспортная прокуратура потребовала отстранить от работы 10 локомотивов. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В ходе проверки, проведённой Комсомольской-на-Амуре транспортной прокуратурой, установлено, что Эксплуатационное локомотивное депо Комсомольск-на-Амуре допускало к движению составы с истекшим сроком технического обслуживания. Нарушения могли привести к аварийным ситуациям на железной дороге.
По результатам рассмотрения представления, внесённого транспортной прокуратурой, от движения отставили 9 локомотивов. Четыре из них после проведения текущего ремонта вернули к работе. Ещё пять составов включили в план технического обслуживания — они будут отремонтированы в ближайшее время.
Кроме того, один тепловоз исключили из инвентарного парка. Причина — неудовлетворительное техническое состояние локомотива. Дальнейшая эксплуатация этого подвижного состава признана невозможной.
В Дальневосточной транспортной прокуратуре отметили, что нарушения в эксплуатации локомотивов создавали угрозу безопасности движения. Благодаря вмешательству надзорного ведомства опасные составы сняли с линии. Ремонт остальных пяти локомотивов, включённых в план, должен завершиться в установленные сроки.
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