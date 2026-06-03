В Комсомольске-на-Амуре 10 локомотивов отставили от движения из-за неисправностей

По результатам рассмотрения представления, внесённого транспортной прокуратурой, от движения отставили 9 локомотивов. Четыре из них после проведения текущего ремонта вернули к работе. Ещё пять составов включили в план технического обслуживания — они будут отремонтированы в ближайшее время.