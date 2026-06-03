Дорожную полицию предложили вернуть в Казахстане из-за нарушений на платных трассах

С начала года на республиканских платных трассах зафиксировали почти 2 тысячи случаев, когда автомобилисты пытались скрыть или исказить свои госномера. Это не разовые эпизоды, а массовая практика, которую все чаще выявляют камеры по всей стране.
Официальный представитель нацкомпании Сакен Дилдахмет рассказал, что автомобилисты снимают госномера, закрывают их тряпками или другими вещами, либо используют старые, недействующие номера. Искусственный интеллект на видеокамерах сразу видит такие нарушения.
Некоторые оборудуют свои автомобили электронными рамками для смены номеров на ходу, другие используют чужие или поддельные госномера. Все случаи фиксируются системами наблюдения и передаются в полицию.
Эксперты отмечают, что платные дороги остаются доступными, несмотря на рост тарифов, и экономят на них чаще всего владельцы дорогих авто. Не из-за стоимости, а ради нарушений.
Автоэксперт Алексей Алексеев считает, что нужно вернуть дорожную полицию для патрулирования и выявления нарушений в реальном времени. Юристы подчеркивают важность различения случайных и преднамеренных случаев сокрытия номеров.
Сейчас за снятие госномеров предусмотрен штраф около 10 МРП (43 250 тенге), что слишком мягкое наказание для осознанного обхода системы. Юрист Сергей Уткин предлагает усилить ответственность за умышленное отсутствие номеров, сравнив ее с ответственностью за поддельные номера (5 суток ареста и лишение прав на год).