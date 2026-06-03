Хабаровский край восстановит 10 объектов в Дебальцево в 2026 году

Особое внимание уделяют физкультурно-оздоровительному комплексу «Локомотив». Его строительство планируют завершить до конца года. В прошлом году Хабаровский край уже помог вернуть городу бассейн, где в мае прошли первые за много лет соревнования по плаванию среди юных спортсменов.