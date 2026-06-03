Хабаровский край восстановит 10 объектов в Дебальцево в 2026 году

Хабаровский край в 2026 году продолжит восстановление Дебальцево в ДНР — в плане стоят 10 приоритетных объектов. О ходе работ губернатор Дмитрий Демешин рассказал после доклада вице-губернатора Олега Игнатова на аппаратном совещании.
Регион капитально ремонтирует два многоквартирных дома, где устраняют повреждения от обстрелов, обновляют подъезды и кровли. Одновременно восстанавливаются четыре важных участка дорог — на улицах Ленина, Советской, Постышева и Октябрьской в Новогригоровке.
Особое внимание уделяют физкультурно-оздоровительному комплексу «Локомотив». Его строительство планируют завершить до конца года. В прошлом году Хабаровский край уже помог вернуть городу бассейн, где в мае прошли первые за много лет соревнования по плаванию среди юных спортсменов.
«Работать на территории Дебальцево стало сложнее, обстановка все еще непростая, но всё, что запланировали на этот год — сделаем. Несмотря ни на что», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Новый ФОК даст жителям Дебальцево залы для футбола, волейбола, баскетбола, бокса и тренажёрный зал. На въезде в город также установили новую стелу, её готовность оценивается в 90%. В ближайшее время над ней поднимут флаги России, ДНР и Хабаровского края.