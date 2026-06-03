День святой Елены, или Алёна-льняница: почему 3 июня женщинам запрещали заплетать волосы

Когда Еленин день в 2026 году? 3 июня 2026 года, в среду. Почему праздник называют Алёной-льняницей? Имя Алёна созвучно слову «лён», лён считался главным символом дня. Почему нельзя заплетать волосы 3 июня? По приметам, распущенные волосы помогали сохранить красоту и привлечь удачу. Что нельзя делать женщинам в Еленин день? Не рекомендуется заплетать косы, носить тёмное, поднимать найденные украшения и ссориться. Какие приметы обещают дождь? На дождь указывают мерцающие звёзды, круги вокруг луны, духота утром и отсутствие мелких звёзд на небе. Зачем в мешок с семенами клали яйца? Так крестьяне старались обеспечить хороший рост льна. Почему огурцы сажали тайно? Считалось, что это помогает защитить урожай от сглаза. Что нужно сделать для удачи 3 июня? Надеть светлую одежду, заняться посевом и избегать конфликтов.