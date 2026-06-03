Скверы и парки благоустраивают в Комсомольске-на-Амуре по президентскому нацпроекту

Четыре общественных пространства в г. Комсомольске-на-Амуре благоустраиваются в этом году по президентскому национальному проекту «Инфраструктура для жизни» и Народной программе партии Единая Россия. На обустройство территорий направлено 59,1 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
На пересечении улиц Дзержинского и Дикопольцева создаётся новый сквер Героев СВО. Работы разбиты на три этапа и займут не только этот, но и следующий год. Сейчас подрядчик отсыпал щебнем дорожки, установил пилоны, изготавливает брусчатку и скамьи, также заказал мрамор.
В парке им. Гагарина для авиамоделистов возрождается кордодром. Здесь установили новые бордюры и опоры для освещения, уложили асфальт, в скором времени поставят скамьи и урны. Кроме того, к обустройству территории присоединился Комсомольский авиационный завод. Благодаря поддержке предприятия здесь установят ограждение и благоустроят территорию вокруг. Как отметили в администрации города, работы ещё полностью не завершены, но авиамоделисты уже опробовали обновлённую площадку.
Также в этом году в парке «Судостроитель» обустраивается пешеходная аллея от ворот на улице Краснофлотской в сторону территории аттракционов. Здесь появится зона отдыха со скамейками и урнами. В ближайшие дни подрядная организация начнёт укладку брусчатки и до конца июня планирует сдать объект.
Ещё одно новое общественное пространство появится в Привокзальном микрорайоне, у школ № 23 и 6. Здесь будет небольшой сквер с дорожками и малыми архитектурными формами. Подрядчик уже установил бордюры и готовит основание для укладки асфальта. Сквер станет продолжением пешеходной аллеи, идущей от улицы Вокзальной к улице Магистральное шоссе, благоустроенной также по нацпроекту несколько лет назад.
«Благодаря активности граждан с 2017 года в городе благоустроено 49 общественных пространств. Территории, где сейчас идёт работа, были также выбраны самими горожанами на Всероссийском голосовании в прошлом году. На всех объектах подрядчики работают по графику, сбоев нет. Ход работ и их качество на постоянной основе контролируют в администрации города. Также по поручению депутата Государственной Думы, руководителя регионального отделения партии Единая Россия Максима Иванова в контрольных мероприятиях участвуют депутаты городской Думы», — рассказали в администрации города Комсомольска-на-Амуре.
Напомним, что в этом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» благоустройству подлежит 63 общественных территории.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что до 12 июня 2025 года жители Хабаровского края могут принять участие во Всероссийском онлайн-голосовании и выбрать общественные пространства, которые преобразятся в 2027 году. В этом году на голосование вынесены 203 общественные территории из 52 населённых пунктов края. Помимо выбора локаций, жители смогут повлиять на дизайн-проекты отобранных пространств — внести вклад в создание комфортной среды в своём городе или посёлке.