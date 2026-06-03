Высокопоставленного полицейского уволят после скандального видео в Жамбылской области

В соцсетях появилось видео, на котором патрульные в Таразе остановили начальника управления административной полиции Сарысуского района. Мужчина, как предполагается, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, но утверждал, что машину вела его «сестренка».
По данному факту проводится служебное расследование, заявили в пресс-службе ДП региона изданию.
«За совершение противоправного действия указанное лицо будет уволено из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», — добавили в полиции.
Стражи порядка подчеркнули, что ДП занимает принципиальную позицию в отношении любых нарушений закона и служебной дисциплины, обеспечивая неотвратимость ответственности виновных лиц независимо от их должности, звания и служебного положения.