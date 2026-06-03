Экс-депутата Самсонова, больного раком кожи, суд вновь оставил в колонии

Девятый кассационный суд общей юрисдикции не стал освобождать от отбывания наказания экс-депутата Законодательного собрания Приморского края Артёма Самсонова, несмотря на тяжёлое заболевание. У него диагностирован рак кожи. Суд отказал в применении статьи 81 УК РФ, посчитав, что осуждённый может получать лечение в исправительном учреждении, сообщил Telegram-канал «Примадвокатура».
Судья Анастасия Карева отклонила жалобу адвоката Натальи Касиловой. Защита добивалась освобождения Самсонова по болезни согласно перечню заболеваний, утверждённому постановлением Правительства РФ. Ранее Ленинский районный суд Владивостока 24 июня 2025 года отверг представление ФКУ КБ ГУФСИН России по Приморскому краю и ходатайство самого осуждённого. Приморский краевой суд 20 августа 2025 года оставил это решение без изменений.
Адвокат указывала, что суды первой и апелляционной инстанций признали достоверность медицинского заключения о тяжёлом заболевании Самсонова, но необоснованно решили, что болезнь не мешает отбыванию наказания. Защита подчёркивала: суды сослались на первичную стадию заболевания, возможный положительный прогноз и возможность лечения в колонии, фактически отдав предпочтение устным пояснениям представителя медучреждения вместо письменного заключения, подписанного группой врачей.
Защита Артёма Самсонова уже неоднократно пыталась смягчить условия его пребывания в колонии или добиться освобождения. Ранее в Ленинский районный суд Владивостока подавался иск о признании Самсонова политзаключённым, однако все попытки освободить его до сих пор не увенчались успехом.
Напомним, Самсонов отбывает 13-летний срок в колонии строгого режима в посёлке Волчанец Приморского края по приговору от сентября 2022 года. Приговор был вынесен за то, что Самсонов летом в прибрежном палаточном лагере якобы показал подростку фаллоимитатор и объяснил его предназначение. Обвинение было выдвинуто через три с лишним года после предполагаемого события и строилось на заявлении подростка. Самсонов вину категорически отрицал, доказывая, что он не находился в указанном месте и мальчика вообще до суда никогда не видел.