Экс-депутата Самсонова, больного раком кожи, суд вновь оставил в колонии

Напомним, Самсонов отбывает 13-летний срок в колонии строгого режима в посёлке Волчанец Приморского края по приговору от сентября 2022 года. Приговор был вынесен за то, что Самсонов летом в прибрежном палаточном лагере якобы показал подростку фаллоимитатор и объяснил его предназначение. Обвинение было выдвинуто через три с лишним года после предполагаемого события и строилось на заявлении подростка. Самсонов вину категорически отрицал, доказывая, что он не находился в указанном месте и мальчика вообще до суда никогда не видел.