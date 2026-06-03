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В части домов Иркутска отключили горячую воду

Без горячей воды остались жители ряда домов Октябрьского района Иркутска.

Источник: Freepik

В Октябрьском округе Иркутска с 3 по 8 июня отключат горячую воду. Об этом сообщили в Telegram-канале «Оператора тепловых сетей».

С 09:00 3 июня в ряде домов по улицам Коммунистическая, 6-я Советская, Постышева, Дальневосточная, Пограничная, Байкальская, Сибирская, Лыткина, Семена Лагоды и 4-й Советской приостановят подачу горячего водоснабжения для внутритрубной диагностики.

Специалисты проверят 240 метров трубопровода диаметром 800 мм на улице Комсомольской, чтобы оценить износ сетей и подготовить их к отопительному сезону.

Вернуть горячую воду обещают до вечера 8 июня.

Ранее мы писали о графике отключения воды на лето 2026 в Иркутске.