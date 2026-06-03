Хабаровск станет одной из «жемчужин» проекта «Восточное ожерелье России»

Новый железнодорожный туристический маршрут пройдет через четыре дальневосточных региона — Хабаровский край, Приморский край, Амурская область и ЕАО. Маршрут должен начать работать до конца текущего года. Новый маршрут будет рассчитан на четыре-пять дней, посетить его можно будет в любое время года. Хабаровск станет одной из ключевых остановок «Восточного ожерелья России». В краевой столице туристам покажут Амурский утес и набережную Амура, для них организуют обзорную экскурсию по центру города и прогулку по парковой зоне стадиона имени Ленина и краевому парку имени Муравьева-Амурского. Также путешественники смогут посетить Хабаровский краеведческий музей имени Гродекова и музей Амурского моста, а еще — попробовать блюда дальневосточной кухни.