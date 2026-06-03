Арест трех машин заставил жителя Новосибирской области заплатить налоги

В Новосибирской области житель рабочего поселка Маслянино сразу погасил всю сумму налоговой задолженности после угрозы ареста автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по региону.
Против 60-летнего мужчины было возбуждено четыре исполнительных производства по транспортному налогу. Должник скрывался, но при повторном визите судебный пристав разъяснил последствия неуплаты, включая арест трех его машин — двух Volvo и одного УАЗ.
На следующий день сибиряк сам пришел в отделение и полностью оплатил 169 тысяч рублей долга по налогам, а также 31 тысячу рублей исполнительского сбора за просрочку.