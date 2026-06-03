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Эксперт Буянов назвал причину гибели группы Дятлова на фоне нового дела

Исследователь Евгений Буянов в эксклюзивном интервью aif.ru раскрыл, как погибли участники группы Дятлова.

Источник: Аргументы и факты

Исследователь, автор книги «Тайна гибели группы Дятлова» Евгений Буянов на фоне попыток родственников погибших туристов инициировать возобновление уголовного дела по факту смерти девяти человек объяснил, что произошло на Северном Урале в окрестностях горы Отортен в 1959 году.

В эксклюзивном интервью aif.ru Буянов отметил, что никакой конспирологии в «деле Дятлова» нет, а все загадки имеют рациональное и в большинстве своём давно известное объяснение. Он привёл несколько конкретных примеров того, как рождаются и живут мифы вокруг трагедии.

Во-первых, причина гибели туристов, по версии исследователя, носит природный характер.

«Палатка стояла в зоне средней лавинной опасности. Они подрезали снежную доску, которая держалась там на честном слове. В какой-то момент она не выдержала, и кусок съехал, придавив их. Это типичные лавинные травмы — компрессионное сдавливание, переломы без следов внешних повреждений», — объяснил Буянов.

Он отметил, что группа не обладала достаточными знаниями о сходе так называемых осовов (небольших снежных обвалов) на склонах крутизной более 20 градусов.

Во-вторых, знаменитые «огненные шары», которые видели поисковики, исследователь связывает с запусками космических ракет.

«Сейчас это уже давным-давно понятно: эти огненные шары — это были старты ракет с Байконура. Время наблюдения совпадает с точностью до минут. Это происходило на огромном расстоянии от места трагедии и в другое время — 17 февраля и 31 марта», — утверждает он, развенчивая версию о падении секретного оружия.

В-третьих, следы радиации на одежде погибших Буянов объясняет последствиями ядерных испытаний на Новоземельском полигоне.

«За год-два до трагедии там произвели 26 термоядерных взрывов мощностью 20,5 мегатонны. Радиоизотопный анализ позволяет сделать вывод, что радиацию дал в основном церий-144, который за десять лет уже распался. Это не имеет отношения ни к какому “Кыштымскому следу”», — рассказал эксперт.

Как сообщалось, что родственники членов группы Дятлова, погибших в горах на Северном Урале в 1959 году, выступили за возбуждение нового уголовного дела. Об этом проинформировал адвокат Евгений Черноусов, представляющий интересы нескольких заявителей. В частности, он указал на отсутствие в материалах дела химических и гистологических экспертиз, которые в обязательном порядке прилагаются к актам вскрытия. «Значит, они не были проведены», — считает Черноусов. По его мнению, эти экспертизы могли бы подтвердить или опровергнуть ту или иную версию гибели группы.

Ранее Буянов оценил вероятность возбуждения дела о гибели группы Дятлова.