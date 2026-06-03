Эксперт Буянов назвал причину гибели группы Дятлова на фоне нового дела

Как сообщалось, что родственники членов группы Дятлова, погибших в горах на Северном Урале в 1959 году, выступили за возбуждение нового уголовного дела. Об этом проинформировал адвокат Евгений Черноусов, представляющий интересы нескольких заявителей. В частности, он указал на отсутствие в материалах дела химических и гистологических экспертиз, которые в обязательном порядке прилагаются к актам вскрытия. «Значит, они не были проведены», — считает Черноусов. По его мнению, эти экспертизы могли бы подтвердить или опровергнуть ту или иную версию гибели группы.