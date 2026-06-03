В ВТБ пересмотрели прогноз по курсу до ₽80 за доллар до конца года

В ВТБ не ждут сильного ослабления рубля и прогнозируют курс на уровне 80 ₽ за доллар до конца года, заявил РБК первый зампред банка Дмитрий Пьянов в преддверии ПМЭФ. Ранее в своей стратегии на 2026 год банк закладывал курс в 85−88 ₽ за доллар.
Топ-менеджер признал, что в 2025-м ставившие на ослабление рубля аналитики ВТБ, как и весь рынок, ошиблись, но сейчас учли это.
«Прогноз наших аналитиков, сделавших эти работы над ошибками, не предполагает сильного ослабления рубля до конца года. По нашим прогнозам, доллар задержится на уровне около 80 ₽ за доллар», — озвучил первый зампред текущие ожидания по курсу.
Пьянов ожидает, что цены на нефть останутся высокими, а цена отсечения нефти для бюджетного правила (ее могут изменить в 2027 году, писал РБК) понизится не сильно, и это не позволит рублю ослабляться.
В 2025-м в ВТБ несколько раз меняли прогноз по курсу: в начале года там закладывали курс в районе 100 ₽ за доллар на конец 2025-го, затем пересмотрели его до 86−90 ₽, а к концу года пророчили рублю стабилизацию около уровня 82 за доллар. Фактически же российская валюта закончила год на отметке 78,2 за доллар.
Пьянов пояснил, почему в прошлом году ВТБ, рынок, регулятор и власти, которые ждали более слабого рубля, ошиблись. По его мнению, сложность прогнозирования связана с малым количеством исторических данных (Россия живет в политике плавающего курса только 10 лет), непредсказуемыми событиями, сильно влияющими на курс, — от «крымской весны» до начала спецоперации в 2022 году, и с рядом других факторов, которые просто нельзя заложить в стандартные эконометрические модели.
«Следовательно, при прогнозировании курса рубля можно полагаться только на экспертное мнение, а оно очень инертно даже у самых продвинутых экспертов. Неспособность человеческого экспертного мнения корректно интерпретировать смену трендов и большой объем скрытой и засекреченной информации приводит к этим ошибкам», — заключил Пьянов.
Ранее ситуацию с курсом валют прокомментировал первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский. Он ошибки в прогнозах объяснил «безволием государства» в вопросах крепкого рубля. «Важнее поговорить о том, почему не попали (аналитики с прогнозом по курсу рубля. — РБК). Потому что, скажем так, такой степени безволия государства в борьбе с “голландской болезнью”, которая, я считаю, как паразит захватывает все больше отраслей экономики, никто не ожидал. Мне искренне жаль, что мы такой курс все еще считаем соответствующим идее финансовой стабильности, потому что, если посмотреть на прогнозы и планы компаний, которые либо конкурируют с импортом, либо должны что-то экспортировать, они выглядят трагически», — сказал банкир.
Пьянов не согласен с этим тезисом. «Видим ли мы “бездействие государства”? Мое личное мнение: это бездействие — и есть действие, которое ускоряет снижение ключевой ставки. Потому что ставка будет влиять на большее количество отраслей, чем рубль», — сказал он.
Другие аналитики тоже стали чаще закладывать в свои прогнозы более крепкий рубль, чем они ожидали в начале 2026 года, заметил РБК. Кто ставит на «сильный» рубль, а кто на «слабый»— читайте в подписке РБК.