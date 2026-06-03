В ВТБ пересмотрели прогноз по курсу до ₽80 за доллар до конца года

Ранее ситуацию с курсом валют прокомментировал первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский. Он ошибки в прогнозах объяснил «безволием государства» в вопросах крепкого рубля. «Важнее поговорить о том, почему не попали (аналитики с прогнозом по курсу рубля. — РБК). Потому что, скажем так, такой степени безволия государства в борьбе с “голландской болезнью”, которая, я считаю, как паразит захватывает все больше отраслей экономики, никто не ожидал. Мне искренне жаль, что мы такой курс все еще считаем соответствующим идее финансовой стабильности, потому что, если посмотреть на прогнозы и планы компаний, которые либо конкурируют с импортом, либо должны что-то экспортировать, они выглядят трагически», — сказал банкир.