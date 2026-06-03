Эйфория, часть жизни или отдых. Бегуны — о маршрутах, мотивации и целях

Где бегать в Москве.
«Бегаю по Ленинградскому шоссе от речного вокзала практически до “Войковской”. Три километра идеально ровного участка, без помех практически. И очень удобно там, ни о чем не задумываясь, шлепать туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. И я его очень люблю», — поделился с РБК спортивный журналист Глеб Чернявский.
Марафонец Всеволод Худяков рассказал, что маршрут для бега лучше выбирать, исходя из локации проживания: «Для меня это Измайловский парк. В нем есть множество маршрутов по разным покрытиям (асфальт, земля). Этот парк примечателен большой площадью».
Создатель YouTube-канала «Бег вреден» Александр Смирнов считает, что для бега отлично подготовлен весь периметр от Москва-Сити до Лужников, Кремля и далее почти до Дома музыки. «Там есть особенности, когда бывает многолюдно, но в целом это идеальная вообще трасса для тренировок, так как нет светофоров и просто идеальное место», — поделился Смирнов. Кроме того, он советует ходить на пробежку в парк «Музеон».
Что слушать на пробежке.
Двое собеседников РБК рассказали, что бегают без музыки. «Это дает возможность лучше чувствовать темп и свободу мыслей. Музыка задает ритм бега, ее целесообразно использовать в залах на беговых дорожках», — говорит Худяков.
С ним согласен тренер по бегу Александр Элконин. При этом он советует тем, кто слушает музыку, освободить от наушника хотя бы одно ухо, поскольку это вопрос безопасности — нужно слышать, что происходит вокруг.
Чернявский, в свою очередь, поделился, что бегает с музыкой, а во время длительных тренировок проще воспринимаются альбомы целиком. «Я бегаю исключительно под русский рэп с такими довольно агрессивными, брутальными битами. И все мои плейлисты состоят из русских рэперов. Часто я слушаю прям альбомами целиком. Когда я готовлюсь к марафону и у меня тренировка на 30 км. Ты слушаешь альбом час четыре минуты, и почти даже больше трети тренировки прошло за это время», — рассказал он. На забеги и старты Чернявский выбирает «самые ядреные песни», такие треки в плейлисте помогают бежать быстрее.
Почему люди вступают в беговые клубы.
«Беговое сообщество объединяется для того, чтобы оценили твои достижения», — говорит РБК Чернявский. По его словам, беговые сообщества помогают видеться с приятными людьми, которые разделяют и понимают твои интересы. Также в беговой клуб достаточно легко войти — познакомившись с бегуном, можно легко договориться с ним о тренировке, отметил Смирнов.
Еще один плюс бегового сообщества назвал Худяков — соперничество дает мотивацию развиваться быстрее. «Беговой клуб — это коллектив, где люди, соперничая друг с другом, быстрее развиваются. В соперничестве появляется мотивация быть постоянным и не пропускать тренировки. Это становится полезной привычкой», — уверен он.
Первый беговой клуб был образован в России еще в 1888 году. В советский период, с 1968 по 1991 год, в стране существовали клубы любителей бега, ориентированные на пропаганду оздоровительного бега среди разных категорий населения.
Беговые сообщества чаще всего образуются вокруг лидеров, которые хотят собрать вокруг себя единомышленников, организовать их и придумать общие занятия, обратил внимание Александр Элконин.
Если сравнивать беговое сообщество и спортзал, то собеседники РБК уверены, что суть у них совершенно разная — в зале работа над собой более индивидуальная. «На мой взгляд, спортзал (в значении “качалка”) это место в основном для индивидуальной работы, в крайнем случае — работы с тренером. Беговые сообщества привлекают возможностью общаться с единомышленниками по ходу тренировок, вместе заниматься их организацией, ездить на соревнования, делиться эмоциями — они формируют особую социальную среду, которая создает для участников зону комфорта» — отмечает Элконин.
Что бег дает людям.
Следование моде. «Мода 100%, потому что это действительно сейчас модно, популярно и удивительными темпами развивается», — говорит Чернявский. Часть бегунов хотят не просто следовать моде, но и приобщиться к «модной тусовке» бегунов, принадлежать к комьюнити, которое вокруг этого вида спорта выстраивается, считает Смирнов.
«Знаю несколько бегунов, которые начали бегать, чтобы поддержать детей-школьников, и дети бег забросили, а родители стали марафонцами и ультрамарафонцами. Самая большая волна новичков — в первые две недели января, и вторая — в мае».
Александр Элконин.
Знакомства и комьюнити. «Бег и циклические виды спорта привлекают людей довольно серьезных. Это некое отдельное качество человека, которое говорит о том, что он целеустремлен, он чего-то добился в жизни. Есть тоже некий уровень, показатель качества человека в широком смысле слова. Поэтому люди там знакомятся и решают какие-то свои, в том числе профессиональные вопросы», — считает Смирнов. Бег объединяет людей с одинаковыми ценностями, согласен Худяков. «Я вижу, ты бегаешь? Какие дистанции? Какой твой личный рекорд на 10 км / полумарафоне / марафоне?» — и вот у вас появился новый друг в компании", — советует Элконин вопросы для знакомства с бегунами.
Здоровье и похудение. Некоторые люди используют бег как способ похудеть, кто-то хочет укрепить опорно-двигательный аппарат или прокачать работу сердца, бег всем этим запросам удовлетворяет, считает Чернявский. «Кто-то хочет похудеть, кто-то — познакомиться, кто-то хочет улучшить свое здоровье, кто-то хочет получить runner’s high — эйфорию бегуна. Runner’s high — это эйфория, которая наступает, когда после тяжелой тренировки или просто после пробежки начинаешь получать определенную порцию гормонов счастья», — рассуждает Смирнов.
«С чего обычно начинается бег у взрослых людей? Для меня это, скорее, как гигиена. У меня бег начался, как я до этого говорил, с процесса похудения и вопроса здоровья, и стал неотъемлемой частью жизни. То есть, я вот сейчас нахожусь в состоянии, когда, даже если я не готовлюсь ни к каким соревнованиям, почти каждый день выхожу на пробежку.».
Александр Смирнов.
Доступный вид активности. Для бега не нужны сложные навыки, что делает его самым доступным видом активности, объясняет Худяков. «Бег начинается с того, что человек надевает самую подходящую из имеющейся у него одежды и обуви (часто это хлопковые футболка и шорты и кеды lifestyle) и пробегает свои первые сотни метров, возможно, чередуя бег с ходьбой. А потом дистанция непрерывного бега удлиняется, новичок обзаводится беговой одеждой и обувью (беговые кроссовки), регистрируется на первый забег, чувствует радость победы от преодоления первых 5 км — и постепенно бег становится частью его жизни», — заключил Элконин.
Что говорит о популярности бега социолог.
Старший научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Людмила Брушкова:
«Популярность бега, как и другой физической активности, объясняется тем, что люди стали больше уделять внимания здоровому образу жизни, поддержанию своей физической формы и психологического комфорта. Это связано с ростом благосостояния населения, развитием соответствующей инфраструктуры, пропагандой ценностей ЗОЖа. По данным ВЦИОМа на 2025 год, примерно треть совершеннолетних граждан России регулярно занимаются бегом или спортивной ходьбой. Бег является наиболее доступным видом физической активности, не требующим специальной подготовки, оборудования, места, финансовых затрат. Свой вклад в популяризацию бега вносят цифровые гаджеты (фитнес-браслеты, GPS-трекеры) и приложения, которые дают возможность мониторить свои показатели. Специализированные приложения (например, Strava, Nike Run Club, Garmin Connect) геймифицируют занятия бегом, делая их более интересными».