Эйфория, часть жизни или отдых. Бегуны — о маршрутах, мотивации и целях

Чернявский, в свою очередь, поделился, что бегает с музыкой, а во время длительных тренировок проще воспринимаются альбомы целиком. «Я бегаю исключительно под русский рэп с такими довольно агрессивными, брутальными битами. И все мои плейлисты состоят из русских рэперов. Часто я слушаю прям альбомами целиком. Когда я готовлюсь к марафону и у меня тренировка на 30 км. Ты слушаешь альбом час четыре минуты, и почти даже больше трети тренировки прошло за это время», — рассказал он. На забеги и старты Чернявский выбирает «самые ядреные песни», такие треки в плейлисте помогают бежать быстрее.