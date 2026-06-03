«Аэрофлот» предложил части пассажиров компенсации за билеты на Пхукет

Варшавский говорит, что авиакомпания может попытаться защитить свою позицию, оспорив судебный акт кассационной инстанции в Верховном суде. Но подача такой жалобы не гарантирует ее рассмотрение Верховным судом по существу. При этом такая жалоба — «имиджевый удар для авиакомпании», считает юрист. «Потребители, лояльные клиенты могут отвернуться от перевозчика, полагая такое поведение неэтичным по отношению к пассажирам. Думаю, впредь авиакомпании тщательнее будут прорабатывать вопросы, связанные со сбоями при покупке билетов. Логично предположить, что в следующий раз, если повторится такая же ситуация с ценами, авиаперевозчик будет более лоялен к требованиям пассажиров и будет стремиться не доводить дело до суда», — предположил он.