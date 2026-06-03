«Аэрофлот» предложил части пассажиров компенсации за билеты на Пхукет

«Аэрофлот» предложил части пассажиров в досудебном порядке урегулировать их претензии, касающиеся цены авиабилетов на рейс из Екатеринбурга на Пхукет (Таиланд), следует из писем перевозчика, с которыми ознакомился РБК.
Авиакомпания в октябре 2023 года продала пассажирам билеты через свой сайт. Через несколько дней перевозчик через электронную почту уведомил покупателей об отказе выполнять договор перевозки и аннулировал билеты. Причина — в технической ошибке, из-за которой билеты были проданы по заниженной цене. Авиакомпания в качестве компенсации предоставила пассажирам скидки на новые билеты по тому же направлению в размере 30% от действовавших на тот момент цен. Часть пассажиров купила билеты по новой цене, часть отказалась от перелета этим рейсом.
После этого пассажиры подали коллективный иск о защите прав потребителей в Пресненский районный суд Москвы, который отказал в удовлетворении их требований. Московский городской суд (апелляционная инстанция) частично удовлетворил требования клиентов в части выплаты штрафа и компенсации морального вреда, который рассчитал в размере 15 тыс. руб. на человека. Но в выплате пассажирам разницы цен суд тогда отказал.
В феврале 2026 года судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции отменила решения нижестоящих инстанций и направила дело на новое рассмотрение судебной коллегии по гражданским делам Мосгорсуда, о чем рассказывал РБК.
Что предложил «Аэрофлот».
Авиакомпания разослала клиентам, купившим билеты по новой цене (замещающая сделка. — РБК), письма, в которых предлагает им выплатить разницу в цене между изначальной ценой авиабилетов и ценой, по которой они были проданы после аннулирования. Цены на билеты пассажиров отличаются, так как перевозчики используют динамическое ценообразование: цены на один и тот же рейс растут или снижаются в зависимости от динамики спроса и загрузки рейса. Из писем, с которыми ознакомился РБК, следует, что компания готова в досудебном порядке компенсировать клиентам от 28,3 тыс. до 67,2 тыс. руб. Для этого «Аэрофлот» предложил адресатам рассылки предоставить реквизиты текущего банковского счета.
Управляющий партнер адвокатской группы «Ватаманюк & партнеры» Владислав Ватаманюк, защищающий интересы пассажиров в данном споре, сказал РБК, что его клиенты не готовы принять предложение «Аэрофлота» в текущей редакции. «Оно не учитывает факт длительного нарушения прав пассажиров и позицию, сформулированную кассационным судом, — говорит юрист. — В своем определении суд прямо указал, что пассажиры имеют право на взыскание разницы между аннулированными авиабилетами и текущей ценой вне зависимости от факта заключения ими замещающей сделки по направлению Екатеринбург — Пхукет — Екатеринбург. По этой причине предложение авиакомпании о мирном урегулировании спора только с частью пассажиров выглядит несправедливым».
Ватаманюк считает, что члены группы, подавшей коллективный иск, помимо предложенной им разницы, имеют право на взыскание неустойки, штрафа и компенсации морального вреда, так как авиакомпания изначально отказалась урегулировать спор в досудебном порядке. «С момента подачи иска прошло более двух с половиной лет. Очевидно, что данное обстоятельство также не должно оставаться без внимания», — подчеркнул юрист.
Он добавил, что защита группы пассажиров готова обсуждать приемлемые для них условия, но мировое соглашение «должно касаться всех участников группового иска, и его предметом должны выступать суммы финансовых санкций или их часть: неустойка, штраф, компенсация морального вреда».
Ватаманюк считает, что в случае поступления такого предложения от авиакомпании стороны смогут договориться о компромиссе и завершить длительный судебный спор мирным путем. «Должен сказать, что для ПАО “Аэрофлот — российские авиалинии” окончание спора мирным путем выглядит более целесообразным вариантом окончания конфликта, поскольку по закону решение по групповому иску обязательно для судов, рассматривающих индивидуальные требования пассажиров, не присоединившихся к групповому иску. А их на момент аннулирования билетов было более 3,5 тыс. человек. Напротив, заключение мирового соглашения позволяет этого избежать. При необходимости его условия могут быть утверждены в закрытом заседании и не поддаваться в дальнейшем публичной огласке», — сказал он.
Ватаманюк отметил, что общая сумма иска с учетом всех штрафных санкций сегодня превышает 50 млн руб.
РБК направил запрос в «Аэрофлот».
Что говорят юристы.
Партнер ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев считает, что, исходя из последовательности действий авиакомпании, решение кассационного суда повлияло на ее действия. Предложение «Аэрофлота» — попытка урегулировать спор мировым соглашением. «К сожалению, авиапассажиры — наиболее незащищенная группа потребителей. Правоприменители работают над тем, чтобы изменить ситуацию», — добавил он.
Старший юрист BFL Антон Кравченко говорит, что гражданин при удовлетворении его иска к авиакомпании по закону о защите прав потребителей вправе рассчитывать на взыскание штрафа и возмещение морального вреда. Урегулирование спора мировым соглашением может позволить авиакомпании избежать данных санкций. При удовлетворении иска перевозчик может рассчитывать только на снижение штрафных санкций по ст. 333 ГК РФ и снижение морального вреда по сравнению с заявленным покупателями авиабилетов. «Если же среди групповых истцов имелись предприниматели или юридические лица, то на них эти нормы не распространяются и “Аэрофлот” в их отношении не будет нести дополнительной финансовой нагрузки, за исключением договорной неустойки», — отметил Кравченко.
Управляющий партнер «Варшавский и партнеры» Владислав Варшавский считает, что в текущей ситуации пассажирам нет необходимости обсуждать с перевозчиком мировое соглашение. «Совершенно очевидно, что желание “Аэрофлота” возникло только после того, как суд кассационной инстанции встал на сторону пассажиров. Очевидно, что у компании есть средства для того, чтобы исполнить судебное решение в отношении всех удовлетворенных судом требований», — говорит он.
Варшавский говорит, что авиакомпания может попытаться защитить свою позицию, оспорив судебный акт кассационной инстанции в Верховном суде. Но подача такой жалобы не гарантирует ее рассмотрение Верховным судом по существу. При этом такая жалоба — «имиджевый удар для авиакомпании», считает юрист. «Потребители, лояльные клиенты могут отвернуться от перевозчика, полагая такое поведение неэтичным по отношению к пассажирам. Думаю, впредь авиакомпании тщательнее будут прорабатывать вопросы, связанные со сбоями при покупке билетов. Логично предположить, что в следующий раз, если повторится такая же ситуация с ценами, авиаперевозчик будет более лоялен к требованиям пассажиров и будет стремиться не доводить дело до суда», — предположил он.
Управляющий партнер Sakura Legal Даниил Базылев также полагает, что у «Аэрофлота» минимальные шансы отстоять свою позицию, так как наложение штрафа и обязанности возместить моральный вред — это последствия, вытекающие из самого факта признания права потребителей на взыскание разницы. Он считает, что на действия компании повлияло решение кассации: «Аэрофлот» хочет максимально сократить свои издержки и старается договориться с пассажирами напрямую.
«Дело носит прецедентный характер, потому что раскрывает узкий аспект — нечастую ситуацию. Если решение устоит в Верховном суде, что весьма вероятно, авиакомпании явно будут более внимательно относиться к досудебному урегулированию с клиентами в аналогичных ситуациях», — сказал он.