Мэрия утвердила даты празднования Дня города в Новосибирске

Мэрия Новосибирска утвердила даты празднования Дня города в 2026 году. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. Торжества, приуроченные к 133-й годовщине со дня основания города, запланированы на 27 и 28 июня.
Городские службы уже приступили к подготовке. В ближайшее время предстоит решить целый ряд задач, включая создание единой концепции праздника и разработку фирменного стиля оформления городского пространства. Кроме того, будет обеспечена работа всех городских фонтанов, которые станут важной частью летней атмосферы.
В июне организаторы определят точные места и время проведения ключевых мероприятий. В программе значатся торжественное собрание, официальная церемония открытия и большой праздничный концерт. Также сформируют насыщенную программу на различных городских площадках.
Особое внимание власти уделяют комфорту гостей праздника. На всех площадках установят дополнительные туалеты и мусорные контейнеры, а также организуют точки общественного питания и торговли. Новосибирск также готовится принять иностранные делегации — для них разработают специальные программы пребывания и назначат ответственных кураторов. Традиционно главными точками притяжения в дни праздника станут Михайловская набережная и площадь Ленина.