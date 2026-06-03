Мэрия утвердила даты празднования Дня города в Новосибирске

Особое внимание власти уделяют комфорту гостей праздника. На всех площадках установят дополнительные туалеты и мусорные контейнеры, а также организуют точки общественного питания и торговли. Новосибирск также готовится принять иностранные делегации — для них разработают специальные программы пребывания и назначат ответственных кураторов. Традиционно главными точками притяжения в дни праздника станут Михайловская набережная и площадь Ленина.