До финала голосования за преображение Красноярска осталось 10 дней

В Красноярске завершается голосование по выбору объектов для благоустройства в 2027 году. Свои голоса уже отдали более 136 тысяч горожан, и у жителей есть еще 10 дней, чтобы повлиять на итоговый план работ. Принять участие в голосовании могут все желающие старше 14 лет. Проголосовать можно только за одно пространство из 17 предложенных; в финальный список попадут 8 самых популярных локаций. Голосование проходит на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru при наличии авторизации через «Госуслуги». Лидирует набережная Енисея в мкр-не Тихие Зори (21 тыс. голосов), следом идут Ботанический бульвар (больше 18,5 тыс.) и сквер у ледового дворца «Сокол» (более 17,5 тыс.). Прогресс отображается в реальном времени сразу после отправки голоса. Для тех, кто не пользуется интернетом, работают волонтеры. Их можно встретить в парках и скверах, в учреждениях. Волонтеры могут рассказать о проектах обновления территорий, помочь с регистрацией. Итоги будут подведены 12 июня, после чего архитекторы начнут разработку проектов с учетом пожеланий горожан. Преобразование пройдет по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», благодаря которому в городе уже обновлено около 100 общественных пространств.