Зуд, нарывы, тошнота: обнаруженные в РФ ядовитые жуки атакуют на пляжах

На одном из пляжей Ростовской области отдыхающие обнаружили необычных насекомых. Маленькие, не больше сантиметра, внешне напоминающие крупных муравьёв, с яркой оранжево-синей окраской.
Это томкаты — жуки рода Paederus, которые при скромных размерах обладают мощным токсином. Новость быстро разлетелась по соцсетям: местные жители и туристы забеспокоились, насколько опасны эти создания и стоит ли теперь бояться пляжного сезона.
Ядовитые жуки-томкаты, которых обнаружили на пляже в Ростовской области, могут привести к нарывам на коже, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru энтомолог Роман Хряпин. Однако, по словам специалиста, паниковать не стоит: эти насекомые жили рядом с нами всегда, просто о них мало кто знал.
«Не давите — и ничего не будет».
Хряпин, комментируя ситуацию, предупредил, что томкаты могут обитать во многих российских регионах, кроме самых северных.
«Эти жуки живут во влажных местах, у водоемов. На самом деле, они всегда были с нами, а не только появились. Они мелкие, длинные, с характерной яркой окраской — оранжевый с синим и с металлическим блеском бывают. В чем их опасность? Если их раздавить у себя на коже, то будет небольшой нарыв. Соответственно, если не давить, ничего с вами не будет», — пояснил эксперт.
Главное правило безопасности, которое вытекает из этих слов, крайне простое: увидел жука — не трогай. Или трогай, но осторожно. Хряпин подчеркнул, что этих жуков можно даже брать в руки, если не давить их. Опасность возникает именно в момент раздавливания. Однако на некоторых нежных участках кожи даже лёгкое надавливание может вызвать покраснение и раздражение.
Яд кобры и рыбаки на Волге: почему страшилки не работают.
В сети можно встретить утверждения, что яд томката чуть ли не в 40 раз сильнее яда кобры. Энтомолог называет это «глупостями» и приводит железный аргумент.
«Про этих жуков писали, что их яд якобы в 40 раз сильнее яда кобры. Но если бы это было так, то рыбаки на Волге умирали бы десятками или сотнями. Это все глупости. Если не давить жука руками, ничего не будет», — добавил специалист.
Действительно, томкаты обитают во многих регионах России, включая среднюю полосу, и массовой гибели людей не фиксируется. Так что укус кобры и контакт с томкатом — вещи несопоставимые. Но расслабляться всё же не стоит.
Что будет, если проглотить томката.
При раздавливании томката в руке можно получить нарыв или серьёзное раздражение. Но что, если случайно проглотить насекомое? Например, если жук залетел в еду или случайно попал в рот во время купания?
«В целом, брать их в руки можно. Желательно, конечно, их не есть. Но даже если случайно проглотите этих жуков — одного или двух — точно не умрете. Но можно получить временное нарушение пищеварения. Лучше этого, конечно, не делать», — пояснил специалист.
То есть летального исхода не будет, но несколько неприятных часов или даже дней организму обеспечены. Так что лучше внимательно осматривать еду на пикнике и не пить из открытых источников, куда мог заползти жук.
Первая помощь и когда обращаться к врачу.
Если контакт с жуком всё же привёл к негативным последствиям (например, вы случайно раздавили его на коже), нужно промыть поражённый участок холодной водой с мылом, обработать кожу антисептиком, нанести антигистаминную мазь для снятия воспаления и зуда.
При появлении сильной аллергической реакции, обширных волдырей, язв, системных симптомов (лихорадка, головная боль, тошнота) или если состояние не улучшается в течение 2−3 дней, нужно обратиться к врачу.
Токсин педерин, содержащийся в гемолимфе томкатов, при контакте с кожей вызывает сильный зуд и жжение, покраснение и отёк, образование волдырей и ожогов, а в тяжёлых случаях — системные реакции. Но, как подчёркивает энтомолог, всё это происходит только при раздавливании. Жуки не кусаются и не жалят, они просто ползают.
Как защититься: простые правила.
Не давить жуков. Если заметили насекомое, не трогайте его голыми руками — лучше убрать с помощью салфетки или бумаги. Избегать прогулок в сумерках. Томкаты активны в это время, особенно возле ярких источников света. Носить закрытую одежду (длинные рукава и брюки) снизят риск контакта.
Также можно использовать москитные сетки, чтобы жуки не проникали в помещение. Проверять постель перед сном, особенно в отелях и хостелах. Не расчёсывать кожу после контакта с жуком. Немедленно промыть зону контакта мыльной водой или антисептиком.
Томкаты не нападают на людей, не кусаются и не жалят. Они просто живут рядом с нами — в поймах рек, у водоёмов, в траве. Опасность возникает только в одном случае: если насекомое раздавить на коже. Поэтому главная защита — это внимательность и спокойствие.
Лето — сезон насекомых. Комары, мошки, муравьи, осы, а теперь и томкаты. Но это не повод отказываться от пляжного отдыха. Просто будьте внимательны, и ваш отпуск пройдёт без неприятных сюрпризов.