Узбекистан поставил в Красноярский край более 135 тысяч инкубационных яиц

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Партию доставили на одну из птицефабрик региона для дальнейшего выращивания. Ветеринарный контроль провели специалисты краевого Россельхознадзора.
Инкубационные яйца исследовали на сальмонеллез, болезнь Ньюкасла и инфекционный бронхит. Также была проведена влажная дезинфекция.
Во время документарного и физического контроля нарушений требований законодательства России и Евразийского экономического союза не выявлено.
Всего в 2026 году из Узбекистана в Красноярский край импортировали 8 партий инкубационного яйца кур общим объемом более 1 млн штук.