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Узбекистан поставил в Красноярский край более 135 тысяч инкубационных яиц

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Партию доставили на одну из птицефабрик региона для дальнейшего выращивания. Ветеринарный контроль провели специалисты краевого Россельхознадзора.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Партию доставили на одну из птицефабрик региона для дальнейшего выращивания. Ветеринарный контроль провели специалисты краевого Россельхознадзора.

Инкубационные яйца исследовали на сальмонеллез, болезнь Ньюкасла и инфекционный бронхит. Также была проведена влажная дезинфекция.

Во время документарного и физического контроля нарушений требований законодательства России и Евразийского экономического союза не выявлено.

Всего в 2026 году из Узбекистана в Красноярский край импортировали 8 партий инкубационного яйца кур общим объемом более 1 млн штук.