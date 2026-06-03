Главная святыня Руси и Алёна-льняница: Россиянам рассказали, о чём молятся 3 июня

«Святым Константину и Елене молятся о даровании веры и укреплении в христианском благочестии, о помощи в устроении семьи и о благополучном браке, об обретении духовных сокровищ, о защите от врагов и о мире в стране, о просвещении неверующих и о вразумлении заблудших, о помощи в любом добром начинании», — пояснил Иванов.