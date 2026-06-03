Хабаровский ХК «Амур» подписал на сезон ряд новичков

Руководство хабаровского хоккейного клуба «Амур» заключило несколько знаковых контрактов с игроками, которые усилят состав команды в будущем сезоне Континентальной хоккейной лиги. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу клуба, соглашения подписаны с нападающими Кириллом Пилипенко и Александром Дергачёвым, а также защитником Василием Мачулиным.
Нападающий Кирилл Пилипенко родился 23 сентября 1996 года. За время выступлений в МХЛ хоккеист в 2013 году стал бронзовым призёром Чемпионата лиги, а также в 2017 и 2021 годах завоёвывал Кубок Петрова. Кроме того, в 2017 году Пилипенко взял золото зимней Универсиады. Является участником юниорского чемпионата мира 2014 года. Его дебют в КХЛ прошёл в 2015 году в составе московского «Динамо».
— Лучшие статистические показатели были в Ханты-Мансийске и Череповце. По итогам регулярного чемпионата Всероссийской Хоккейной Лиги 2020/21 он набрал 58 очков и стал лучшим бомбардиром первой части первенства и в будущем получил звание MVP плей-офф. Затем, за четыре неполных сезона в «Северстали» забросил 98 шайб и отдал 95 голевых передач, — рассказали в пресс-службе хоккейного клуба «Амур».
Форвард Александр Дергачёв дебютировал на взрослом уровне в системе хоккейного клуба СКА, хотя сам является воспитанником альметьевского «Нефтяника». В Континентальной хоккейной лиге он ранее выступал за питерский СКА, московский «Спартак», подмосковный «Витязь» и омский «Авангард». В 2017 году Александр Дергачёв получил титул чемпиона России и завоевал Кубок Гагарина.
Отметим, что всего в КХЛ он отыграл более 450 матчей. Свой наилучший результат Александр Дергачёв показал в сезоне 2023/24 — тогда он обновил свой личный рекорд, набрав за 66 игр 34 очка (18+16). Добавим, что последние несколько сезонов форвард провёл в составе «Нефтехимика».
— Александр — очень квалифицированный, мастеровитый нападающий, который здорово чувствует себя в силовой борьбе и точно добавит команде мощи. Кроме того, у него есть настоящий бойцовский характер и лидерская харизма. Рассчитываем на него как на игрока, который будет приносить нам пользу не только на льду, но и в раздевалке, — подчеркнул генеральный менеджер клуба Никита Точицкий.
Что касается защитника Василия Мачулина, то его ХК «Амур» получил в результате обмена с «Сочи» — за него пришлось отдать Кирилла Слепца и Дамира Шаймарданова. Новичок является обладателем Кубка Харламова, который он получил в составе команды МХЛ «Динамо». Первый матч в КХЛ он провёл в 2022 году за «Сочи». В лиге показал себя очень хорошо, став за четыре сезона лидером обороны. Молодой защитник набрал 43 очка (9+34).
— Очень непростой обмен для нас, мы очень много над этим думали. Вместе с тренерским штабом пришли к выводу, что после ухода Ивана Мищенко, да и в принципе, нам очень нужен квалифицированный перспективный защитник под большинство. Василий Мачулин — как раз такой игрок, на которого был огромный спрос со стороны других клубов КХЛ. Габаритный, обученный, с хорошим броском, — прокомментировал обмен Никита Точицкий.
Добавим также, что в рамках селекционной работы над составом «Амура» перед будущим сезоном, руководство клуба расторгло контракт с Александром Гальченюком. Данное решение было принято по обоюдному согласию сторон. Нападающий провел 111 игр в составе «Амура», набрал 68 (33+35) очков при общем показателе полезности «- 21».