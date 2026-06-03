В Астане усилили контроль на водоемах с началом купального сезона

Как сообщили в ведомстве, особое внимание уделяется предупреждению несчастных случаев на воде и контролю за соблюдением правил безопасности отдыхающими.
Спасатели ежедневно патрулируют Есиль.
В настоящее время сотрудники ДЧС ежедневно проводят патрулирование реки Есиль.
Кроме того, на наиболее опасных участках организована работа трех мобильных спасательных постов, которые позволяют оперативно реагировать на возможные происшествия.
Для отдыха жителей и гостей города определены пять официальных мест для купания.
На необорудованных и опасных участках установлены специальные предупреждающие знаки, запрещающие купание.
Жителей призвали соблюдать правила безопасности.
Спасатели напоминают, что большинство трагических случаев происходит именно в местах, не предназначенных для отдыха на воде.
«Большинство несчастных случаев на воде происходит в местах, не предназначенных для купания. Поэтому мы призываем жителей и гостей города отдыхать только на официальных пляжах, не оставлять детей без присмотра и не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения», — отметил начальник управления ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС города Астаны Бауыржан Ахметалин.
Специалисты рекомендуют соблюдать основные меры предосторожности:
купаться только в разрешенных местах; не оставлять детей без присмотра; не заплывать за ограничительные буйки; не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения; соблюдать требования спасателей и предупреждающих знаков.
За нарушения предусмотрены штрафы.
В ДЧС напомнили, что за нарушение правил безопасности на водоемах предусмотрена административная ответственность.
Во время рейдовых мероприятий в прошлом купальном сезоне сотрудники ведомства составили 176 административных протоколов за различные нарушения правил поведения на воде.
Почему об этом говорят.
С наступлением летнего сезона число отдыхающих у водоемов традиционно увеличивается. Именно в этот период возрастает риск несчастных случаев, особенно на необорудованных пляжах. Усиление патрулирования и работа мобильных спасательных постов направлены на предотвращение трагедий и повышение безопасности жителей и гостей столицы.
Департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны призывает граждан ответственно относиться к собственной безопасности и безопасности своих близких во время отдыха у воды.