В Астане усилили контроль на водоемах с началом купального сезона

«Большинство несчастных случаев на воде происходит в местах, не предназначенных для купания. Поэтому мы призываем жителей и гостей города отдыхать только на официальных пляжах, не оставлять детей без присмотра и не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения», — отметил начальник управления ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС города Астаны Бауыржан Ахметалин.