У члена семьи участника СВО украли 600 тысяч рублей в Хабаровском крае

В марте 2026 года пьяный 29-летний житель Амурска незаконно проник в квартиру знакомой, вытащил из сейфа 600 тыс. рублей и скрылся. Украденные деньги были частью выплаты, полагавшейся женщине как члену семьи погибшего участника СВО. Обвиняемый признал вину и частично возместил ущерб, потерпевшая заявила гражданский иск. Уголовное дело направлено в суд.