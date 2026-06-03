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У члена семьи участника СВО украли 600 тысяч рублей в Хабаровском крае

В марте 2026 года пьяный 29-летний житель Амурска незаконно проник в квартиру знакомой, вытащил из сейфа 600 тыс. рублей и скрылся. Украденные деньги были частью выплаты, полагавшейся женщине как члену семьи погибшего участника СВО. Обвиняемый признал вину и частично возместил ущерб, потерпевшая заявила гражданский иск. Уголовное дело направлено в суд.

В марте 2026 года пьяный 29-летний житель Амурска незаконно проник в квартиру знакомой, вытащил из сейфа 600 тыс. рублей и скрылся. Украденные деньги были частью выплаты, полагавшейся женщине как члену семьи погибшего участника СВО. Обвиняемый признал вину и частично возместил ущерб, потерпевшая заявила гражданский иск. Уголовное дело направлено в суд.